Almeida es casa a Madrid amb una cerimònia de luxe

**L'Alcalde José Luis Martínez-Almeida Contrau Matrimoni: Un Esdeveniment de Rellevància a Madrid**

En un esdeveniment que ha capturat l'atenció de la societat madrilenya, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, està llest per donar el "sí, vull" aquest 6 d'abril en una cerimònia que s'espera que sigui una de les més destacades de l'any a la capital espanyola. El casament es durà a terme a la Parròquia del Sagrat Cor i San Francisco de Borja a Madrid, marcant una fita a la vida personal del polític de 48 anys.

Martínez-Almeida i la seva promesa, Teresa Urquijo, han mantingut la seva relació en privat durant algun temps, fins que el 5 de gener passat van anunciar el seu compromís a través de les xarxes socials. Des de llavors, la parella ha estat objecte d‟atenció mediàtica i seguiment per part del públic interessat en els detalls del casament.

L'esdeveniment comptarà amb una llista de convidats de més de 500 persones, entre els quals es destaquen noms prominents com els reis emèrits Joan Carles i Sofia, així com Froilà i Victòria Federica, entre d'altres. També s'espera la presència de polítics d'alt rang, amics propers i familiars de la parella, fet que converteix la celebració en un esdeveniment de gran rellevància social i política a Madrid.

Teresa Urquijo, una jove de l'elit madrilenya i amb una destacada trajectòria professional, ha treballat en companyies immobiliàries internacionals i actualment és analista d'inversió a la reconeguda immobiliària Merlin Properties. La connexió familiar amb l'aristocràcia i la reialesa afegeix un toc de distinció a l'esdeveniment, destacant la seva vinculació amb la família reial espanyola i la jet set madrilenya.

La cerimònia religiosa es durà a terme a la Parròquia del Sagrat Cor i Sant Francesc de Borja, un lloc especial per a Martínez-Almeida ja que els seus pares també hi van contreure matrimoni. Posteriorment, els convidats es traslladaran a la finca El Cant de la Creu a Colmenar Vell per gaudir del banquet i la celebració, un espai amb significat familiar per a la Novia.

Els detalls del banquet inclouen un menú exclusiu de l'històric restaurant Lhardy, amb un cost estimat de 90.000 euros. La llista de regals per a la parella reflecteix l'estil de vida i els gustos, amb articles per a la llar valorats en 85.000 euros, que van des de vaixelles i coberteries fins a electrodomèstics i objectes de decoració.

Després del casament, la parella té planejat un viatge a Maldives i Bhutan, on buscaran combinar el descans i la relaxació amb l'exploració de cultures orientals. Tot indica que aquest casament no només és un esdeveniment personal per a Martínez-Almeida i Urquijo, sinó també una fita social i política que reflecteix la vida i la trajectòria d'una de les figures més destacades de la política madrilenya.