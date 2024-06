Coneix els detalls de la reconciliació de Belén Esteban amb Terelu Campos

En un inesperat gir dels esdeveniments, Belén Esteban i Terelu Campos han protagonitzat una emotiva reconciliació durant la festa organitzada per l'arquitecte Joaquín Torres per celebrar la recuperació després d'una operació de maluc. Aquest acostament sorprèn tothom, especialment després que Belén revelés en una entrevista amb Marc Giró a RTVE que Terelu s'havia distanciat del nou programa de 'Sálvame' al canal Quickie, titulat “Ni que fuéramos... Shhhh”.

Belén havia desfermat la controvèrsia en declarar que "Terelu ni està ni se l'espera", confirmant que la filla de María Teresa Campos no només havia decidit no participar en aquest nou projecte, sinó que tampoc havia desitjat sort als seus excompanys María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés i Víctor Sandoval. Aquestes paraules van causar un fort impacte i van desencadenar una sèrie de retrets públics entre les antigues amigues.

La resposta de Terelu no es va fer esperar i, visiblement afectada, va abordar el tema al seu programa a TVE, donant inici a una guerra freda televisada plena de dards i retrets. Tot i això, quan semblava que la seva amistat estava trencada irremeiablement, les dues figures del món televisiu van sorprendre el públic compartint un còmplice ball, abraçades i somriures a la festa de Torres, al ritme de "Deixa que et besi" de Marc Anthony i Alejandro Sanz.

Durant la seva participació a l'acte solidari “Euros a la teva nòmina” de Banco Santander, on va coincidir amb la Reina Letizia, Belén Esteban va donar detalls d'aquest retrobament inesperat. "M'hi vaig acostar jo. Ella estava en una altra part amb amigues i m'hi vaig acostar. No em va impulsar Miguel, va ser David Valldeperas. Bé, Miguel m'ho va dir. Miguel em va dir, si veus Terelu us heu de saludar", va explicar Belén, revelant com va prendre la iniciativa per parlar amb Terelu.

Les dues amigues van conversar sobre les diferències i van acordar veure's per parlar més a fons. "Hem de menjar, tots els amics s'enfaden, tots els amics... Jo vaig fer un comentari que no hauria d'haver fet. De vegades segueixo ficant la pota perquè sóc molt impulsiva, i ella també va fer algun comentari. Però bé, les coses passen i ja està. La vida són dos dies i ja està, i tothom ens equivoquem, la primera jo", va confessar Belén, mostrant-se optimista sobre la restauració de la seva amistat.

Tot i que no va voler entrar en detalls sobre els plans futurs, Belén va assegurar que elles planegen veure's més endavant, probablement al juliol, ja que actualment la seva agenda està molt atapeïda. Amb el seu característic sentit de l'humor, Belén va fer broma sobre compartir una foto de la seva propera trobada en xarxes socials.

Belén també va aprofitar l'ocasió per parlar sobre el seu nou programa a Quickie, del qual se'n sent molt orgullosa. "Estic molt feliç. Hem començat un nou programa des de baix, però ens està donant moltes alegries i començar de nou. Tot a la vida cal renovar-se. Jo ja m'he renovat diverses vegades, i aquí ens estem renovant i amb una il·lusió tant l'equip, com els meus companys, com els meus caps, que estem molt contents", va afirmar.

Finalment, Belén va evitar parlar de temes personals com la relació d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia, la situació de la seva filla Andrea, i qualsevol cosa relacionada amb Jesulín de Ubrique i María José Campanarioioo, preferint mantenir aquestes qüestions en privat.

Aquesta reconciliació inesperada sens dubte ha sorprès molts i ha fet un nou gir a la relació entre dues de les figures més estimades de la televisió espanyola.