Coneix la llista definitiva dels concursants de Supervivientes 2024

per J.C. Meneses Montserrat

Ja està tot llest perquè comenci la nova edició de Supervivientes, que suposarà la tornada de Jorge Javier Vázquez a la televisió. El presentador torna amb magnificència després de la cancel·lació de 'Sálvame' i el fracàs de 'Contes Xinesos'.

També ha estat confirmada la presència de Laura Madrueño, que repetirà com a presentadora des de l'Illa. Per la seva banda, Carlos Sobera conduirà 'Terra de Ningú' mentre que Sandra Barneda presentarà el debat dels diumenges 'Connexió Hondures'.

I coneixent el planter de presentadors, només queda saber qui seran els concursants que viuran a Hondures durant els propers mesos.

Aquests són els famosos que posaran rumb a Callos Cochinos, segons ha confirmat Mediaset:

Zayra Gutierrez

Amb 23 anys, la filla de José María Gutiérrez 'Guti' i Arantxa de Benito, viatjarà a Hondures per donar-se a conèixer els espectadors en la seva primera experiència televisiva. El seu fitxatge ha estat confirmat en exclusiva per Yotele.

Zayra ha estat al centre de la polèmica des que va complir la majoria d'edat. Principalment ha estat notícia per tenir una vida nocturna intensa.

És mare des de l'any passat juntament amb la seva parella, Miki Mejías.

Arancha del Sol

L'estrella de televisió dels 90 torna a la televisió. Arancha de Sol es va fer popular a tot el país gràcies al programa 'El precio justo'.

Als 90 també va estar presentant altres programes com 'Visca els Novios', 'La batalla de les estrelles' o 'Humor cinc estrelles'.

Carmen Borrego

En el pitjor any per a les Campos, per la recent mort de María Teresa, la seva filla Carmen Borrego ha decidit posar terra pel mig i anar-se'n a Hondures.

És de les poques col·laboradores de 'Sálvame' que ha aconseguit mantenir la seva feina a la cadena després de la cancel·lació del programa, participant a 'Viva la Vida'.

Javier Ungría

El primer personatge poc conegut de ledició. Recordeu Elena Tablada, l'ex de David Bisbal? Doncs Javier Ungría n'és l'ex.

El seu fitxatge ha estat confirmat per El Mundo.

Ungría arriba a Mediaset al mateix temps que la seva ex, Elena Tablada, que participa com a concursant a 'Bailando con las Estrellas'.