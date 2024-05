Confirmat! Sebastián Yatra i Aitana tornen a estar junts

per Redacció CatalunyaPress

Les imatges recents d'Aitana i Sebastián Yatra passejant caramel·lats i mirant-se amb adoració durant un romàntic passeig pels carrers del centre de Madrid apuntaven directament a una reconciliació cinc mesos després de la seva ruptura. Però per si en quedava algun dubte, la parella s'ha encarregat d'aclarir-la amb la seva última i romàntica col·laboració, 'Akureyri'.

Una preciosa balada en el videoclip del qual, rodat a Islàndia -ja que el nom de la cançó és el de la ciutat on la catalana va veure la seva primera aurora boreal- malbaraten complicitat i molt, molt amor. Tot i això, la triomfita prefereix seguir jugant a la distracció i en les entrevistes promocionals que ha concedit a diferents mitjans de comunicació com 'Billboard', ha deixat entreveure que seria la cançó amb què s'han dit adéu després d'un any d'intensa relació.

Fa uns dies arribava a Madrid i, somrient però deixant clar que no parlarà de la seva vida sentimental, confessava que s'estimava més guardar-se per a ella si s'ha donat o no una segona oportunitat amb Sebastián.

Molt més directe s'ha mostrat el cantant de 'Tacones rojos' davant dels micròfons d'Europa Press. Aprofitant uns dies de descans a la capital espanyola en què ha acudit a una clínica capil·lar per dedicar-se unes cures, i al Santiago BernaNadó a animar el Reial Madrid en el partit de tornada de les semifinals de la Champions League contra el Bayern de Munic, el colombià ha confirmat per fi la seva reconciliació amb Aitana.

Malbaratant educació i amabilitat amb la reportera -"Com estàs bonica? Bé? un plaer veure't" ha exclamat en veure-la- Yatra ha parlat amb orgull d''Akureyri', un dels seus temes més especials i del que confessa estar molt orgullós: "És bonica la cançó ¿oi?". "Quan surt una cançó tan bonica un què fa. La veritat que ha estat una de les experiències més boniques que he tingut escrivint una cançó. Ha estat una cosa realment màgica. Moltes gràcies" ha reconegut emocionat. I ha estat aleshores quan amb un somriure ha confirmat que Aitana i ell estan "feliços", deixant clar que la parella més popular tornen a estar enamorats.