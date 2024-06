Creixen els rumors d'un divorci de Jennifer Lopez després de la cancel·lació de la gira

Jennifer Lopez ha sorprès els seus fans en anunciar la cancel·lació de la seva gira d'estiu 2024 als Estats Units. La gira, que acompanyaria el llançament del seu primer àlbum en deu anys, "This is me… Now", ha estat cancel·lada a causa de diverses raons personals i professionals.

La gira de Jennifer Lopez, que estava programada per començar el 26 de juny i comptava amb una trentena de concerts, ha estat oficialment cancel·lada. Aquesta gira tenia com a objectiu promocionar el seu nou àlbum, This is me… Now, un treball molt esperat pels seus seguidors després d'una dècada sense nova música. Tot i això, la gira ja havia mostrat signes de problemes quan es van retirar set dates a causa de les baixes vendes d'entrades. Finalment, l'artista va decidir cancel·lar tota la sèrie de concerts.

JHo ha manifestat que necessita passar més temps amb la seva família i els seus fills, descrivint la decisió com a "completament aclaparadora i devastadora". En les declaracions, va ressaltar la importància d'estar present per als seus éssers estimats en aquest moment.

Tot i les dificultats en la seva carrera musical, Jennifer Lopez està gaudint de l'èxit al cinema. La seva recent pel·lícula a Netflix, "Atlas", està sent un gran èxit als Estats Units. Aquest èxit cinematogràfic ha permès a l'estrella mantenir-se a l'ull públic malgrat els revessos en la gira musical.

Paral·lelament als desafiaments professionals, la vida personal de JLo també enfronta turbulències. La premsa nord-americana ha difós rumors sobre una possible separació entre Jennifer Lopez i Ben Affleck. Segons informes de People Magazine, la parella ja no estaria vivint junta i estaria preparant-se per divorciar-se. Curiosament, l'àlbum This is me… Now va ser concebut per celebrar la seva història d'amor, però ara sembla acompanyar una possible ruptura.

Enmig d'aquests rumors, Jennifer Lopez ha emfatitzat el desig de centrar-se en la família. Una font propera a la parella ha confirmat que tots dos estan compromesos a posar els seus fills en primer lloc. Aquest compromís es va fer evident quan JLo va assistir a la cerimònia de graduació de Violet, la filla gran de Ben Affleck, subratllant la seva prioritat en els esdeveniments familiars importants.

La cancel·lació de la gira es va anunciar a través d'una newsletter enviada als fans, amb la confirmació addicional de Live Nation al mateix correu. Al missatge, Jennifer Lopez va prometre als seus seguidors que buscarà la manera de compensar aquesta pèrdua i reunir-se amb ells en el futur.