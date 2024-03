La curiosa proposta d'Anna Castillo a la Reina Letizia

La Reina Letizia ha aconseguit guanyar-se un forat al cor de tots els ciutadans, però també de moltes cares conegudes que no han tingut objecció a l'hora de parlar-ne públicament i reconèixer la seva gran professionalitat.

Al llarg d'aquests darrers anys molts personatges públics han revelat algunes vivències que han tingut amb la monarca i tots han destacat la gran proximitat que demostra tenir. A més, han elogiat el gran coneixement i la preocupació que té de l'actualitat.

L'última ha estat Anna Castillo, que s'ha declarat "fan" de la Reina Letizia: "M'encantaria que Letizia Ortiz tragués un documental de la seva vida. M'encantaria. M'interessa moltíssim ella".

L'actriu reconeixia la seva admiració per Doña Letizia quan explicava que "estic a punt d'acabar un projecte que es diu 'la seva majestat' per a Amazon, on faig de reina d'Espanya, ni més ni menys. I estic a punt d'acabar. Estic com ficada al màxim en aquest projecte ara mateix, però acabem la setmana que ve amb moltes ganes de veure coses i que vagin sortint coses".

Un projecte que li ha fet acostar-se més a la figura de la monarca, de vegades tan allunyada de la realitat que per això té ganes de conèixer i endinsar-se més al món.

Finalment, l'actriu confessava que una de les seves 'manies' a cada rodatge és quedar-se amb roba: "Em quedo peces de roba dels personatges, però me les quedo de record perquè crec que és una cosa bonica".

Tant és així que "a 'La llamada' hi va haver uns pantalons curts que eren com de l'arc de Sant Martí, com d'aquests tenyits que tenien molt significat per al personatge i tal. Aquests me'ls vaig quedar" i també "a 'Girasoles silvestres' em vaig quedar moltíssima roba. Ara estic rodant i ja estic demanant la meva propera peça, que és uns pantalons negres molt acampanats, xulíssims".