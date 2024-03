L'exblaugrana Gerard Piqué va ser un dels artífexs de la victòria d'Espanya al Mundial del 2010, quan la Selecció es va alçar com a campiona a Sud-àfrica.

En una entrevista exclusiva, Piqué ha revelat els detalls que van portar la selecció espanyola a assolir la glòria, un èxit que ha marcat la història del futbol espanyol. Després de 14 anys de silenci, el defensa català ha compartit les claus que van fer possible la victòria memorable de La Roja en aquella competició.

Per a Piqué, aquest Mundial no només porta records de triomf esportiu, sinó també moments personals significatius, ja que va ser durant aquest torneig quan va iniciar la relació amb la famosa cantant Shakira, que va interpretar la cançó oficial de l'esdeveniment, el Waka Waka.

A més de la seva vida amorosa, el central català va rememorar amb emoció la gesta esportiva que va significar la primera Copa del Món per a Espanya, amb una final que va quedar gravada a la memòria dels aficionats pel gol decisiu d'Andrés Iniesta a la pròrroga.

Aquella selecció espanyola estava liderada per una constel·lació d'estrelles del FC Barcelona, incloent figures com Iniesta, Xavi, Busquets i Puyol, així com els porters Iker Casillas i Pepe Reina.

Durant una conversa amb el popular streamer Ibai Llanos, Piqué va reviure els moments previs a aquella final històrica, revelant una curiosa tradició compartida pels jugadors: la nit abans del partit, es lliuraven a una "bomba" de croissants de xocolata acompanyats de Colacao.

Aquesta era una rutina que, segons Piqué, enfortia l'esperit d'equip i la camaraderia. Tot i que aquesta pràctica desafia els estàndards nutricionals i els protocols professionals, l'exfutbolista assegura que era una part integral de la dinàmica de l'equip, amb la majoria dels jugadors que hi participen activament, inclosos Casillas i Reina.

Tot i això, des d'aquell històric triomf, la selecció espanyola no ha tornat a aixecar cap títol important, cosa que planteja la pregunta de si el retorn dels croissants de xocolata podria ser la clau per recuperar la glòria perduda o si la presència de figures com Gerard Piqué és el que cal per revitalitzar l'equip nacional.