David Bisbal dóna l'esquena als companys d'Operación Triunfo

Operación Triunfo és un format que uneix 16 persones d'una manera que difícilment es pot explicar.

Sense anar més lluny, recentment Hola! va fer un reportatge en què Chenoa, Natalia i Geno acompanyaven Gisela en el seu embaràs. Cal tenir en compte que ja ha passat més de dues dècades des de la seva edició, cosa que li dóna encara més mèrit.

Tot i això, no tothom acaba tan unit a la resta de concursants. N'és un exemple David Bisbal, que va afirmar fa escassos dies que no forma part del grup de Whatsapp amb els seus antics companys.

L'almerienc va fer un concert íntim i molt personal al Teatre Eslava de Madrid dimecres passat, i va parlar sobre diversos temes a més de cantar els seus èxits més grans.

Bisbal es va pronunciar sobre 'Zorra', la cançó de Nebulossa que representarà Espanya a la propera edició d'Eurovisió. L'artista ha confessat que encara no l'ha escoltada.

Va ser el 2002 quan David va formar part del cor -juntament amb David Bustamante, Chenoa, Gisela i Geno- que va acompanyar Rosa López i el seu 'Europe's living a celebration' a l'eurofestival.

Una experiència inoblidable que recorda amb afecte: "M'ho vaig passar espectacular. Jo sentia zero pressió i és l'actuació que més he gaudit de tot Operación Triunfo".

Sobre la seva relació actual amb la resta de triomfits, l'almerienès reconeix que ell no forma part del grup de WhatsApp amb què molts dels seus companys es comuniquen 20 anys després del pas per l'acadèmia.

"Jo no tinc ni idea de si aquell grup de WhatsApp viu o no", ha explicat, assegurant que "la gent és lliure de poder decidir amb qui vol tenir una relació d'amistat".

"No has de ser sempre estar al grup de l'escola. Si et cau bé Pepe, et xateges amb Pepe, no has de tenir aquesta obligació", ha sentenciat.