Descobreixen que els familiars d'Íñigo Oniva han deixat ressenyes positives al seu local

El marit de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, ha obert un nou restaurant a Madrid. El local, anomenat Casa Salesas, es va inaugurar en un esdeveniment molt concorregut, amb llargues files de convidats ansiosos per conèixer el nou establiment.

Un dels moments més destacats de l'obertura va ser la presència de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, que, com és habitual, va mostrar suport incondicional al seu marit en aquesta nova aventura empresarial. La presència de Tamara va afegir un toc de glamour a l'esdeveniment atraient l'atenció de nombrosos mitjans de comunicació i personalitats del món social i cultural.

Tot i això, el programa Matiners de RTVE va destapar una polèmica al voltant de les pràctiques de l'empresari en la gestió de les ressenyes del seu restaurant. Segons el matinal, moltes de les ressenyes positives que apareixen en diverses plataformes i que influeixen significativament en l'afluència de clients, haurien estat escrites pel mateix Onieva i la seva mare, Carolina Molas.

Ressenyes Sota la Lupa

Matiners va ensenyar diverses ressenyes de cinc estrelles que, sorprenentment, van ser escrites per amics propers d'Onieva i per la seva pròpia mare. Un exemple destacat és la ressenya de Carolina Molas, que va descriure el restaurant com: "Un lloc superacollidor, amb un menjar riquíssim i un servei molt atent. Tot a molt bon preu, a més. M'encanta que es pugui anar tant a esmorzar com a prendre un cafè, com a un dinar de treball o de diversió i sopar amb música..".

A més, es va destapar que el mateix Íñigo Onieva va qualificar el seu restaurant amb cinc estrelles, cosa que va generar suspicàcies sobre l'autenticitat i l'objectivitat de les opinions publicades.

La notícia ha generat una onada de comentaris i ha posat en dubte la credibilitat de les ressenyes del restaurant. Mentre alguns defensen la pràctica com una forma de recolzar el negoci familiar, altres ho veuen com un intent deshonest de manipular la percepció pública.

Casa Saleses

Tot i la controvèrsia, Casa Salesas ha començat el seu camí amb una notable afluència de clients i una considerable atenció mediàtica. Queda per veure com afectarà aquesta situació la reputació del restaurant i si Íñigo Onieva podrà consolidar el seu projecte al competitiu panorama gastronòmic de Madrid.