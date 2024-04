Detingut un concursant de GH per atropellar un jove i donar positiu en drogues

per Redacció CatalunyaPress

El dilluns 1 d'abril, Miguel Carpio, conegut per la seva participació a 'Gran Hermano 6', va ser detingut a Sevilla després de veure's involucrat en un accident de cotxe. L'incident va passar a la Glorieta Olímpica, on el seu vehicle va atropellar un jove de 20 anys que circulava en un patí elèctric. ABC Sevilla ha obtingut informació que un policia fora de servei va presenciar el succés i va descriure haver vist el jove ser arrossegat diversos metres després de l'impacte de l'automòbil.

Després de l'atropellament, Carpio va ser sotmès a un test de drogues que va donar positiu. Immediatament va ser detingut i traslladat als calabossos del Cos Nacional de Policia a Blas Infante, on va passar la nit. S'espera conèixer més detalls sobre l'estat de salut del jove atropellat, ja que la seva defunció complicaria encara més la situació legal de Carpio, que enfrontaria càrrecs per delicte contra la seguretat viària i possible homicidi imprudent en grau de temptativa.

Carpio, a més del seu pas pel famós reality show, ha estat envoltat de polèmiques relacionades amb els seus negocis. L'octubre passat, una discoteca que administrava va ser escenari d'un tiroteig, cosa que va portar al tancament definitiu del local al desembre a causa de la pressió dels veïns.

L'exconcursant sevillà va ingressar a la casa de 'Gran Hermano' el 2004 com a Relacions Públiques, on va protagonitzar una controvertida relació sentimental amb una de les seves companyes, Sandra, tot i estar casat. Aquest episodi va generar un gran enrenou mediàtic i va portar la dona de Carpio a participar en programes de televisió i concedir entrevistes sobre la situació.