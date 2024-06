La direcció de Supervivientes surt al pas després de ser acusada de tenir ''favoritismes''

per Redacció CatalunyaPress

La direcció del programa Supervivientes a Hondures ha respost a les crítiques i atacs rebuts recentment, afirmant que no tenen res a amagar. S'han rebut acusacions d'obscurantisme, favoritisme, manipulació i malestar dins de Mediaset cap a la productora Cuarzo i la direcció del programa a Hondures. Tot i això, Mediaset ha renovat el contracte amb Cuarzo per produir "Supervivientes" per dos anys més.

Els directors Ángel Ludeña i Juan Ramón Gonzalo han donat la cara i han respost a totes les acusacions, assegurant que l'equip de Supervivientes treballa amb honestedat i dedicació, enfrontant-se a dures condicions a Hondures. Durant una entrevista, Ludeña i Gonzalo van emfatitzar que l'equip de producció s'enfronta a llargues hores de treball sota condicions difícils, com ara la calor, la pluja, l'alta humitat i els mosquits, tot això lluny de les seves famílies. Això, van dir, fa que les acusacions infundades siguin especialment doloroses per a ells.

Pel que fa a un incident específic sobre una votació exprés, els directors van aclarir que es va tractar d'un error de comunicació i no d'una manipulació. Així mateix, van abordar la situació de la fugida d'un concursant, explicant que l'orografia rocosa i costeruda de l'illa representava un perill real, especialment atès l'estat de feblesa dels concursants. Ludeña va explicar que, encara que el concursant se sentís com Rambo, la situació era veritablement perillosa.

S'ha negat qualsevol favoritisme als concursants i s'ha afirmat que tots tenen igualtat d'oportunitats. A més, han revelat que el contacte entre l'equip de producció i els concursants és mínim, limitat a personal mèdic, psicològic i de seguretat. Ludeña i Gonzalo van destacar que Supervivientes és una coproducció entre Cuarzo i Mediaset, amb tots els aspectes del programa consensuats i discutits entre les dues parts.