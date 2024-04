La influencer catalana Dulceida, de 34 anys, ha anunciat a les seves xarxes socials que està embarassada i espera el seu primer fill o filla a la seva dona, Alba Paul, de 36 anys.

"Els teus mamis t'esperen amb moltes ganes", ha anunciat a Instagram, en un post en què apareixen tres fotos on es pot veure les dues futures mares amb l'ecografia del nadó.

Després de la seva reconciliació, els rumors del possible embaràs havien sobrevolat l'horitzó de la parella, per la qual cosa finalment ha decidit fer un pas més en la seva història d'amor.

Les reaccions no s'han fet esperar, i famosos com Laura Escanes, Ana Milà, Anita Matamoros, Violeta o Lucía Pombo, entre molts altres, no han dubtat a felicitar la parella d'influencers.

Una història amb alts i baixos

La història de Dulceida i Alba Paul va començar quan es van conèixer a través d'amics en comú. La seva relació es va fer pública el 2015, i des de llavors han compartit el seu amor i vida juntes a les xarxes socials, convertint-se en una de les parelles més seguides i admirades en l'àmbit digital a Espanya.

Al llarg dels anys, han compartit moments importants de la seva relació, incloent el seu matrimoni el 2016, que va ser molt seguit i comentat a les xarxes socials. També han compartit detalls de la seva vida quotidiana, viatges, projectes conjunts i altres aspectes de la seva vida personal i professional.

La notícia de l'embaràs de Dulceida arriba tot just un any després que la parella es reconciliés. El 2021, després de diversos anys juntes i després de viure moments tan significatius com el seu casament, la influencer i Alba Paul van decidir separar-se.

Durant aquest període, totes dues van expressar la seva tristesa i van afirmar que seguien mantenint una bona relació, encara que en aquell moment la reconciliació semblava impossible.

No obstant, fa un any van decidir donar-se una segona oportunitat, cosa que els ha servit com a impuls per anar a buscar el seu primer fill.