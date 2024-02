Dulceida, a favor que 'Zorra' vagi a Eurovisió: És una cançó molt lliure

per Pau Arriaga Pérez

Dulceida és una de les personalitats que s'ha pronunciat a favor que la cançó Zorra representi Espanya a Eurovisió.

"La veritat és que estic molt poc posada. He sentit trossets, no l'he sentit sencera, no em mateu, però em sembla molt bé", va assegurar la catalana. "És una cançó molt lliure", va assegurar la reina d'Instagram.

La de Badalona va ser una de les convidades al concert dels 40 Bàsic Santander de David Bisbal. A la festa se la va veure acompanyada per la seva parella, Alba Paul, amb qui s'acaba de mudar a un pis a Madrid.

Tot i no tenir pèls a la llengua a l'hora de mostrar-se clarament partidària de la cançó, li va poder l'honestedat. "No l'he sentit sencera perquè he estat molt embolicada", va assegurar, entre rialles, alhora que assegura que està "poc posada" en el tema.

Amb el pas dels dies el duo castellonenc Nebulossa i el seu tema polèmic compten cada vegada amb més defensors. Sense anar més lluny, fins i tot el president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat encantat amb la cançó.

Tot i això, no es pot negar que el tema també compta amb un gran nombre de detractors. El principal argument dels defensors del 'no' és que el terme és pejoratiu i poc adequat per a l'eurofestival.

L'edició del 2024 d'Eurovisió se celebrarà el proper dissabte 11 de maig a Malmö, Suècia.