En un món on la diversitat hauria de ser celebrada, la influencer Dulceida (34) ha hagut de fer front a una onada de crítiques després d'anunciar el seu embaràs i revelar que formarà una família amb la seva dona Alba Paul (36).

En resposta als comentaris negatius, ha compartit un vídeo dur en què defensa l'amor i l'acceptació.

Amb una barreja de frustració i determinació, Dulceida expressa la seva incredulitat davant dels comentaris retrògrads i plens d'odi que ha rebut.

"Em sembla penós que en ple 2024 hi hagi tanta gent així", lamenta Dulceida, referint-se a aquells que critiquen la decisió.

"Què més us dóna? Us molesta l'amor? Us molesta que hi hagi famílies de tota mena? Us molesta que un nen creixi feliç? És que... Què és això de 'haurien de prohibir gent com vosaltres' "Sense paraules! O sigui, el fàstic que em produeix llegir missatges com aquests", lamenta.

Al llarg del vídeo, Dulceida no només rebutja les crítiques, sinó que també emfatitza el compromís de crear una llar plena d'amor i felicitat per al seu futur fill o filla. "La conclusió és que crearem una família preciosa", declara amb determinació.

El vídeo no només ha generat una gran quantitat de respostes positives, amb més de 150.000 likes a aquesta hora, sinó que també ha provocat un debat sobre la intolerància i la necessitat de combatre-la activament.

Dolçada encoratja els seus seguidors a no quedar-se callats davant la discriminació, instant-los a defensar l'amor i la inclusió.

"Som aquí per canviar el món, els que vivim des de la llibertat, el respecte i amb molt, molt d'amor", conclou Dulceida, destacant la importància de viure en un món on tots puguin ser acceptats i estimats pels qui són.