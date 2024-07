La decisió dràstica de Bertín Osborne que preocupa els seus fans: ''No sóc jo''

Nou revés per a Bertín Osborne. I en aquesta ocasió no té res a veure amb Gabriela Guillén ni amb la seva paternitat, tot i que es preveu que aquests dies es faci públic el resultat de les proves d'ADN a què s'hauria sotmès recentment i que confirmarien el que ja sabem i ell ja ha reconegut públicament: que és el pare del hioj del paraguaià.

L'artista no està travessant pel seu millor moment, i com acaba d'anunciar en un comunicat l'organització de la Gran Fira de Juliol als Jardins de Vivers de València, s'ha suspès el concert que Bertín oferiria al recinte el proper 21 de juliol.

Una cosa que ja es rumorejava els últims dies, ja que s'havien venut menys de 200 de les 2000 entrades disponibles per a l'espectacle, emmarcat en una gira estiuenca que també ha cancel·lat. El motiu, tot i això, no és el poc èxit que ha tingut la seua cita amb el públic valencià, sinó "per les seqüeles post-covid que afecten tots els seus compromisos posteriors".

Bertín arrossega "problemes de veu" per les quals el seu facultatiu li hauria recomanat "descans vocal". Segons el comunicat mèdic, el cantant presenta “un edema cordes vocals que li impedeix parlar i cantar amb normalitat. Es prescriu tractament mèdic i s'aconsella repòs vocal relatiu.

Es desaconsella cantar fins que desapareguin les lesions". No és el primer xou que suspèn el presentador, que el 13 de juny passat, 24 hores després d'emetre el comunicat conjunt amb Gabriela assumint la paternitat del seu fill, cancel·lava el concert a la localitat madrilenya de Sant Agustí de Guadalix per problemes tècnics relacionats amb la il·luminació de la plaça de toros, encara que ningú no va passar per alt l'escassetat de públic.

Bertín ha parlat amb 'Y ahora Sonsoles' i ha reconegut que no està bé. Ha confessat que està "cansat", que té "problemes de veu" i que tot i que creia que les seqüeles que arrossegava del Covid que va contraure al gener estaven superades, torna a sentir-se "estrany".

"No sóc jo, havia repuntat, però no estic bé" ha admès. Per això la seva decisió hagi estat no fer més concerts aquest estiu i descansar a la seva finca de Sevilla amb els seus fills i els seus néts. "Necessito parar perquè no acabo de superar-me" ha explicat. Coincidint amb la suspensió de la seva gira, la seva primogènita, Alejandra Osborne, ha assistit al concert de Ricky Martin a Sevilla i ha tranquil·litzat respecte a l'estat de salut del seu pare, assegurant que està "fenomenal". "Està super bé" ha afirmat amb un somriure.

L'ALTRA POLÈMICA DE BERTÍN, LA SEVA TROBADA AMB CARMEN LOMANA A LA FESTA DEL 'TORRONER'

Aquesta no és l'única polèmica que ha protagonitzat Bertín els últims dies, ja que després de sortir a la llum que hauria tingut una tensa topada amb Carmen Lomana durant la Primera Comunió de la néta de José Luis López 'El Turronero' -per les crítiques que la socialité va fer de la seva actitud davant la paternitat el fill de Gabriela, afirmant que a la seva edat s'havia de fer la vasectomia si no volia tornar a ser pare- la tertuliana ha revelat el lleig que el cantant va tenir amb ella en negar-se a saludar-la.

Com ha relatat Lomana, ella es va acostar a la taula on estava l'artista per saludar José Moro. Va estar una estona xerrant amb l'empresari sobre els seus cellers i per educació va saludar Bertín, que estava assegut al costat.

Tot i això la seva reacció no va ser l'esperada, ja que es va creuar de braços i no es va aixecar a saludar-la, sinó que li va dir "no tinc ganes de saludar-te" amb molta fredor. Un desvergonyiment que la socialité va assumir amb dignitat, dient-li "adéu" i anant-se del lloc.