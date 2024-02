Eduardo Noriega es recupera de l'accident de moto que va patir

per Redacció CatalunyaPress

L'actor càntabre Eduardo Noriega es recupera d'un accident de trànsit que va patir a Madrid. Allà, un cotxe va envestir al darrere la moto que conduïa i va sortir acomiadat cap endavant.

El protagonista de Tesi o Històries del Kronen va patir diverses contusions i va rebre alguns punts, a més del "esglai terrible" que es va emportar.

"Així que, encara que em senti apallissat i em mogui com un vellut artròsic, no és res que un bon repòs i unes manyagues no puguin guarir" , explica l'intèrpret al seu perfil d'Instagram.

Noriega aprofita la publicació per donar les gràcies a "tots" els que van anar al lloc del sinistre: Samur i Bombers i Policia de Madrid, per atendre'l "amb tanta rapidesa i eficàcia".

I també, al personal d'Urgències de l'Hospital Universitari de la Princesa, de Traumatologia, Cirurgia i Radiologia, igualment per la seva “atenció i professionalitat. Gràcies a tots pel vostre interès i desitjos de millora”, conclou.