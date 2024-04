Elena Tablada confessa el motiu que va provocar la ruptura amb David Bisbal

En el context d'una vida marcada pels alts i baixos, Elena Tablada continua donant de què parlar al món del cor, especialment en aquests moments de controvèrsia com el seu divorci amb Javier Ungría i la polèmica amb el seu ballarí a 'Bailando con las estrellas'.

En una reveladora entrevista amb el programa '¡De Viernes!', Elena no ha escatimat a abordar totes les espinoses situacions que l'envolten des de fa mesos, oferint una mirada sincera i sense precedents sobre els motius darrere de la seva separació de David Bisbal, pare de la seva filla Ella.

La història d'amor entre Tablada i Bisbal, que es va desfermar als focus d''Operación Triunfo', va acabar al 2011, en una ruptura que va capturar l'atenció dels mitjans.

Tot i que al seu moment es va emetre un comunicat conjunt assenyalant una separació amistosa, els rumors no van cessar, alimentant especulacions sobre infidelitats i conflictes ocults. Ara, després d'anys de silenci, l'Elena desenterra la veritat.

En un avenç de la seva entrevista, Tablada va impactar amb les seves paraules, reflectint l'amarg sabor que ha acompanyat molts dels moments importants de la seva vida.

"Tot a la meva vida ha vingut acompanyat d'una cosa agredolça. Si jo fos caçafortunes, seguiria amb David Bisbal", va confessar davant la càmera, revelant una faceta desconeguda de la seva relació amb el cantant.

Però la seva franquesa no es va aturar aquí. Va aprofundir en els alts i baixos de la seva relació amb Bisbal, descrivint-la com un conte de fades barrejat amb moments foscos, agreujats per la intromissió de tercers. "Hi va haver molta gent que es va ficar, això va ser el que va fer mal tant la relació com la separació", lamentava.

El comunicat conjunt que van emetre després de la separació, destinat a tancar especulacions i sol·licitar respecte, sembla haver estat insuficient per aturar la marea de rumors.

I mentre la premsa continua escodrinyant els detalls de la seva vida personal, s'han revelat clàusules financeres en el seu acord de divorci amb Bisbal, assenyalant una compensació econòmica vinculada al fet que es tornés a casar.

Aquest acord, segons informes de la revista 'Semana', implicava reduccions en els pagaments de manutenció si Tablada tornava a contraure matrimoni, una clàusula que va expirar quan es va casar amb Ungría el 2018.

El panorama complicat de la custòdia se suma als desafiaments d'Elena, que, malgrat el seu desig d'una separació amigable, enfronta obstacles a la criança compartida de la seva filla.

A les seves declaracions a la revista 'Hola!' ia 'Y ahora Sonsoles', Tablada advoca pel benestar de les seves filles, expressant el seu desig de criar-les amb valors i en un ambient d'harmonia. Tot i això, les discrepàncies persisteixen, i fins ara no s'ha arribat a un acord.

Mentrestant, enmig dels vaivens de la seva vida personal, Elena es troba novament sota els reflectors, aquesta vegada per la seva participació a 'Bailando con las estrellas', on es va veure obligada a ballar al ritme d'una cançó del seu ex, David Bisbal.

Un moment que va evocar records d'una època passada, tenyida per l'amor i la música, i que va destacar la bona relació que manté amb el cantant pel que fa a la criança de la seva filla Ella.

En un gir del destí, després de la seva història amb Bisbal, el cor d'Elena va trobar consol a Javier Ungría, un vincle que va culminar en matrimoni el 2018 i va donar lloc al naixement de la segona filla, Camila.

Aquest nou capítol, però, no té els seus propis desafiaments, com ho demostra l'actual procés de divorci, que ha estat objecte d'un intens escrutini mediàtic.