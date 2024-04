Emotiu comiat de Pilar Eyre a Dexeus: 'Gràcies a ell vaig donar a llum el meu fill'

per J.C. Meneses Montserrat

Avui ens envaeix la tristesa en informar sobre la mort del conegut ginecòleg Santiago Dexeus Trias de Bes a Barcelona, a l'edat de 88 anys. Amb una carrera impregnada de passió per l'obstetrícia i la ginecologia, Santiago Dexeus era molt més que un metge; era un pilar a la comunitat mèdica, un símbol de dedicació i excel·lència.

Fill d'un altre distingit ginecòleg, Santiago Dexeus i Font, i germà d'un destacat professional a la mateixa àrea, el doctor Josep Maria Dexeus, Santiago va deixar una empremta inesborrable al camp de la salut de la dona. Amb el seu germà, va fundar l'Institut Universitari Dexeus, un far de coneixement i esperança per a moltes generacions de dones.

Una de les primeres persones a reaccionar públicament a la seva mort ha estat una d'aquelles dones que va ajudar: la periodista Pilar Eyre. "Ha mort el ginecòleg de diverses generacions de dones, gràcies a ell ia la seva clínica vaig donar a llum el meu fill. Adéu, doctor Santiago Dexeus. A la foto, prenent una copa de cava a casa meva fa uns anys amb la seva dona, Lola, a la qual abraço amb molt d'afecte. DEP", ha afirmat la periodista en una publicació a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

La seva partida deixa un buit irreparable, però el seu llegat perdurarà a cada vida que va tocar amb la seva saviesa i compassió. Des dels seus humils començaments com a metge intern resident a la Maternitat Provincial de Barcelona, fins a les seves innovadores contribucions en tècniques de reproducció assistida, Santiago Dexeus va marcar el rumb de la medicina a Espanya i més enllà.

Recordem amb nostàlgia els seus dies de dedicació a la Maternitat Provincial, on no només atenia els seus pacients amb professionalisme, sinó que també liderava la lluita contra el càncer al Centre de Lluita Anticancerosa. El seu compromís amb la salut de la dona va transcendir fronteres, portant la seva experiència a centres mèdics de renom a Europa.

Malgrat els desafiaments i les controvèrsies, Santiago mai no va renunciar a la seva passió per la medicina. Després de deixar la clínica que portava el seu nom, va trobar un nou propòsit amb el seu fill Damián, establint una nova llar per a l'atenció ginecològica a Somdex Ginecologia.

Ens reconforta saber que el seu llegat viu al Women's Health Institute, un tribut a la seva recerca incansable de l'excel·lència en la cura de la dona. La seva immensa contribució a la medicina va ser reconeguda amb honors i distincions, però el seu veritable llegat rau en el cor dels qui va ajudar i sanar.

Avui acomiadem un gegant de la medicina amb llàgrimes als ulls i gratitud al cor. Descansa en pau, Santiago Dexeus Trias de Bes. La teva llum continuarà il·luminant el camí de molts.