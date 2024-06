ENQUESTA | Qui ha de ser el primer expulsat de 'Supervivientes All Stars'?

Aquest dijous comença una altra edició de 'Supervivientes', però molt diferent de totes les viscudes anteriorment. En aquesta ocasió arriba el torn dels millors, dels 'All Star'. Van aconseguir dominar la pesca, el foc i la vida salvatge, en un entorn paradisíac encara que amb condicions duríssimes per tirar endavant. A la majoria els va servir per conèixer-se millor, descobrir-ne les debilitats i les veritables fortaleses i posar a prova els seus límits; altres fins i tot van trobar l'amor… - saltaran de nou des de l'helicòpter sobre les càlides aigües dels Cayos Cochinos d'Hondures per tornar a fer història, a l'estrena aquest dijous 20 de juny (a partir de les 22:00h., Telecinco) de 'Supervivientes All Stars', edició especial de l'exitós reality de supervivència que conduiran Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda i Laura Madrueño.

I amb aquests pesos pesants concursant, una de les preguntes més complicades de respondre és: Qui podria ser el primer expulsat del reality? De fet, és molt probable que un guanyador de Supervivientes acabi com a primer expulsat en aquesta nova aventura. Per aclarir dubtes, hem fet una enquesta per conèixer la vostra opinió. Quin concursant us sobra més en aquesta edició 'All Stars'? A continuació, podeu votar a l'enquesta de Catalunya Press.

Així serà la primera gala de l''All Stars'

Abans de l'arrencada de 'Supervivientes All Stars', els grans protagonistes de 'Supervivientes 2024', amb el seu flamant guanyador Pedro García Aguado i el segon finalista Rubén Torres al capdavant, es reuniran de nou al plató de la cadena per fer balanç de l'edició clausurada ahir a la nit amb rècord d'audiència (22,1% i 1.677.000) i un nou lideratge de la franja d'emissió.

Salts de l'helicòpter i primer joc de recompensa

Després de protagonitzar un dels moments més icònics del format -els famosos salts des de l'helicòpter-, les deu llegendes arribaran a la platja per arrencar la seva supervivència i afrontar el seu primer joc de recompensa, que els podria permetre accedir a una dotació que pal·liï en part la seva situació inicial. Aquesta dotació estarà dins de tres baguls tancats de tres mides diferents, les claus de les quals hauran de localitzar al llarg d'un circuit de fang i aigua.

Les llegendes de 'Supervivientes All Stars'

SOFIA SUESCUN – Reina de la Sínia Infernal. Guanyadora de 'SV 2018'

Influencer i col·laboradora de televisió. “Em vaig convertir a la reina de la Sínia Infernal. Les meves ferides em van deixar marques, però em van fer més fort. Vaig ser valent, vaig alçar la veu per defensar el que vaig creure just i al final em vaig fer amb la victòria. Vaig ser la guanyadora de 'Supervivientes 2018' i estic preparada per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

MARTA PEÑATE – Va fer del palafito la seva platja. Segona finalista de 'SV 2022'

Periodista, influencer i col·laboradora de televisió. “Els primers dies de la meva edició vaig ser desterrada al palafit i allà, cada setmana durant dos mesos i mig, vaig afrontar un duel darrere l'altre davant dels rivals que arribaven a la meva platja. La meva platja. Era meva, de ningú més. Vaig aconseguir vèncer-los a tots, un per un, i vaig aconseguir ser la segona finalista de 'Supervivientes 2022'. Estic preparada per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

BOSCO BLACH MARTÍNEZ-BORDIÚ – La seva legió de 'bosquets' el va portar a guanyar 'SV 2023'

Empresari i amant de l´aventura extrema. “Vaig aterrar a Hondures amb una idea clara: 'Només hi ha una marxa i és '¡A tope!'. Ho vaig demostrar des del principi. Vaig cautejar el públic amb la meva energia i el meu entusiasme i una legió de 'bosquets' em van donar la victòria final. Però no va ser l'únic que em vaig portar de 'Supervivientes 2023'... També l'amor d'Adara... Estic al màxim per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars'!”.

JORGE PÉREZ – Va viure l'aventura més gran de la seva vida. Guanyador de 'SV 2020'

Preparador físic, coach i col·laborador de televisió. “El 2020 vaig viure la aventura més gran de la meva vida a Hondures sense saber que Espanya estava afrontant una terrible pandèmia. Cada gota de suor al meu cos, cada gest de gana o dolor va merèixer la pena si amb això el públic es va evadir de la tristesa i la por. Jo em vaig lliurar en cos i ànima al concurs... I els espectadors em van premiar amb la victòria. Estic preparat per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

LOLA MENCIA – Va batre el rècord de pesca de la seva edició. Quarta finalista de 'SV 2020'

Influencer i empresària. “Vaig ser la primera expulsada de la meva edició... La primera! I a la soledat del desterrament vaig passar tot el concurs. No sabia pescar ni fer foc... Però vaig aprendre. Vaja si vaig aprendre. No només vaig aconseguir el rècord de pesca d'aquell any -jo sola vaig capturar més de 200 peixos!, sinó que setmana rere setmana vaig fulminar tots els meus rivals i vaig acabar aconseguint el quart lloc a la final de 'Supervivientes 2021'. Estic preparada per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

ADARA MOLINER – 100% real, valenta i lluitadora. Segona finalista de 'SV 2023'

Influencer i model. “Vaig arribar a Hondures amb el cor trencat, però les penes se'n van anar amb la marea. Vaig ser 100% real, valenta i lluitadora. Vaig plantar cara a tots els conflictes. Us vaig fer riure, us vaig fer emocionar-vos... I, mare meva, qui m'ho diria a mi, vaig sortir del concurs amb un nou amor i una medalla de plata. Vaig ser subcampiona de 'Supervivientes 2023', però ara no em conformo amb ser segona. Vull guanyar! Estic preparada per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

LOGAN SAMPEDRO – Va aprendre a dominar la vida salvatge. Segon finalista de 'SV 2018'.

Creador de continguts. “Vaig arribar a Hondures el 2018 disposat a deixar-me la pell, literalment. Vaig lluitar contra Sofia Suescun a la primera Sínia infernal, vaig compartir amb ella aquella victòria, però també un petó furtiu i una mica més: els nervis de la final! Vaig aconseguir el segon lloc de l'edició i la satisfacció de demostrar la meva capacitat per dominar la vida salvatge. De fet, després d'allò, ho vaig deixar tot per viure en una cabana a la muntanya! Estic preparat per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

OLGA MORENO – Va dominar els jocs de líder de la seva edició. Guanyadora de 'SV 2021'

Dissenyadora i empresària. “L'any 2021 va canviar la meva vida del tot. Hondures va descobrir el meu costat més salvatge, més visceral, i em va servir per adonar-me de com era de forta. Tot just nominada, imbatible a les proves... Vaig ser la concursant que més vegades va aconseguir el collaret de líder. Em vaig deixar emportar pel meu cor i em vaig convertir en la guanyadora de l'edició. Des de llavors, cada dia és una nova oportunitat per ser la millor versió de mi mateixa. Estic preparada per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

ABRAHAM GARCÍA – Valent, hàbil i competitiu. Amo del collaret de líder. Guanyador de 'SV 2014'

DJ i actor. “Han passat 10 anys de la meva edició, 10 anys en què he establert les bases de la meva vida, mantenint, això sí, l'esperit que vaig mostrar a Hondures. Vaig ser valent, hàbil i competitiu. El concursant que més vegades va aconseguir el collaret de líder en aquella edició del 2014. I vaig guanyar, per descomptat que vaig guanyar. Jo sempre guanyo... I estic preparat per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.

ALEJANDRO NÈT – Rei de la pesca i el foc. Guanyador de 'SV 2022'

Model i creador de contingut digital. “Vaig viure l'aventura a Hondures amb la dona de la meva vida, Tania Medina, que també era concursant. I no va ser fàcil per a mi. Les meves pors i inseguretats em van jugar males passades. Però el meu amor per la meva parella i la duresa del concurs em van fer créixer i guanyar confiança en mi mateix. Vaig ser el millor pescador de l'edició, vaig dominar el foc i vaig acabar conquerint el cim de 'Supervivientes 2022'... També l'afecte dels espectadors. Estic preparat per tornar a fer història a 'Supervivientes All Stars”.