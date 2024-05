ENQUESTA | Qui serà l'expulsat a la gala 10 de Supervivientes?

per Redacció CatalunyaPress

La gala d'aquest dijous a 'Supervivientes 2024' ha estat un remolí d'esdeveniments. Des de la sorprenent expulsió d'Arantxa del Sol fins a l'infortunat accident d'Aurah Ruiz, passant per xivatades, un emocionant joc de líder amb una guanyadora inesperada i una sanció que ha commocionat tothom.

Aquests esdeveniments han sacsejat la tranquil·litat de la Palapa i han donat lloc a una nova ronda de nominacions per part dels concursants.

Les nominacions d'aquesta setmana han deixat els participants bocabadats, ja que mai abans no havien enfrontat tants candidats a l'expulsió.

Sis concursants es troben ara a la corda fluixa: Laura Matamoros, Kiko Jiménez, Pedro García-Aguado, Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero i Arkano.

El procés que va portar a aquesta nominació múltiple va començar amb la imposició de nominacions directes a dos concursants, Miri i Aurah. Totes dues van violar una de les normes fonamentals del concurs al robar a la caseta de l'equip, cosa que va resultar en la nominació automàtica i en la posada en risc de la seva permanència a l'illa.

El nomenament del líder de la setmana també va ser determinant a les nominacions. En aquesta ocasió, Marieta va ser l'afortunada a obtenir el cobejat collaret, la seva primera vegada aconseguint-ho, cosa que la va convertir en immune i la va eximir de ser nominada. A més, Blanca Manchón, líder de l'altre equip, també es va salvar de la nominació.

Pel que fa a les nominacions dels equips, Laura Matamoros va ser la més votada pels seus companys. A més, Blanca Manchón, en qualitat de líder, va nominar directament Arkano. D'altra banda, Kiko Jiménez va rebre la majoria dels vots de l'altre equip, mentre que Marieta va assenyalar Pedro García-Aguado a causa de la seva aparent manca d'energia.

Amb això, la llista de nominats va quedar conformada per Laura Matamoros, Kiko Jiménez, Pedro García-Aguado, Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero i Arkano. Un seguirà els passos d'Arantxa del Sol i serà expulsat dijous que ve, just quan la recta final del concurs està per començar.

Al llarg de la setmana, es duran a terme cerimònies de salvació que podrien canviar el destí d'alguns nominats, brindant-los un respir temporal i alliberant-los de la incertesa de la decisió del públic.