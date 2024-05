ENQUESTA | Qui serà l'expulsat a la gala 11 de Supervivientes?

A Catalunya Press hem estat publicant cada setmana l'enquesta per conèixer el proper expulsat de Supervivientes i aquesta setmana, per problemes tècnics, la llancem més tard. Però seria una pena no conèixer l'opinió de l'audiència i, de passada, tornar-se a equivocar pronosticant qui serà expulsat. És la tradició, i no es pot perdre.

Aquesta setmana tenim com a nominats Aurah Ruiz, Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren i Javier Hongria. Un abandonarà l'aventura per sempre.

A continuació, pots votar qui vols que sigui l'expulsat:

Una setmana marcada per l'assenyalament a Gorka

Tal com vam poder veure aquest diumenge a 'Conexión Honduras', la polèmica sobre l'hipotètic petó entre Gorka i Marieta ha estat el tema de la setmana. Dijous, Kiko Jiménez va deixar anar la gran bomba: Gorka podria haver estat infidel a la seva nòvia al besar-se amb Marieta.

El basc va negar rotundament dijous que es produís aquesta situació, i aquest diumenge ho va tornar a fer, jurant per la seva mare i per la seva nòvia que mai "havia traspassat cap barrera". A més va afegir: "És veritat que hem estat amics i teníem complicitat, però per això hi ha hagut tontejo… Absolutament no".

Però Gorka cada cop està més acorralat, i més de les declaracions de Marieta, que dijous va negar el petó i aquest diumenge va afirmar: "L'altre dia no vaig ser sincera". L'exconcursant de l'Illa de las Tentaciones va obrir el cor amb Sandra Barneda. "Per mi ets sagrada, Sandra. L'altre dia no vaig ser sincera. Em vaig posar una mica en compromís… és veritat que hi ha hagut petons a la comissura", va sentenciar Marieta, deixant a tots gelats.

Sandra li va preguntar per com eren aquests petons, i Marieta va dir: "Per mi són petons de desig".

A més, Marieta va concretar que aquests petons es van produir quan tots dos eren a Platja Condemna, sent companys del mateix equip.

Aconseguirà sobreviure aquesta setmana Gorka estant a la palestra? El basc el té cada cop més cru...