ENQUESTA | Qui serà l'expulsat a la gala 12 de Supervivientes?

per J.C. Meneses Montserrat

Nova gala molt intensa a Supervivientes, amb presumptes infidelitats, mals rotllos, una expulsió i noves nominacions. L'audiència va decidir que Javier Hongria es convertís en l'expulsat de la Gala 11 de Supervivientes al rebre menys vots que els seus companys Pedro García Aguado i Aurah Ruiz.

Javier Hongria no va aconseguir sobreviure contra Aurah, que se situa com una de les concursants més populars del concurs, i contra Pedro, que s'està guanyant l'afecte del públic per la forta resistència tot i estar-ho passant visiblement malament. L'ex d'Elena Tablada ha fet un bon concurs, però passant massa desapercebut al pla reality.

La reunió setmanal a la Palapa, orquestrada pel gran Jorge Javier Vázquez, va estar marcada pel suposat petó de Gorka cap a Marieta. Es va poder veure el basc visiblement desencaixat desmentint la informació, que alhora era ratificada per Kiko, Marieta i Miri. Tot i això, la versió sobre el suposat petó ha anat canviant, des d'un "es van menjar la boca", a "un petó a la comissura" i finalment Miri, que parlava de petons a la galta. Així que, de moment, i sense proves, serà complicat saber què va passar.

La cerimònia a la Palapa va continuar amb les nominacions. A la Platja Condemna els concursants van nominar Aurah Ruiz i Arkano, i Gorka, el líder d'aquesta setmana, havia de desempatar. Sense pensar-ho gaire, Gorka va treure Arkano de la llista de nominats i va deixar Aurah Ruiz. Una decisió esperable tenint en compte la complicitat entre el raper i l'exconcursant d''El Conquistador'.

Després, a Gorka li va tocar decidir el nominat del líder, i va decidir pujar Blanca Manchón a la palestra, que haurà de fer molt per sobreviure aquesta setmana. Gorka va argumentar que Blanca s'ha de sotmetre a la nominació perquè és una de les concursants que menys ho ha fet fins ara.

A Playa Olimpo, el grup va nominar de forma unànime Pedro García Aguado afirmant, en general, que els dol veure'l patir. Això, o tenien pànic després de la gran prova de líder que es va marcar Aguado.

Després de conèixer el nominat de l'equip, Ruben Torres, que havia guanyat la prova de líder, va haver d'escollir el segon nom que pujaria a la llista de nominats. El bomber de Badalona es va decantar per Marieta, possiblement veient-la feble després de l'hipotètic petó amb Gorka.

Així, els nominats d'aquesta setmana són Aurah Ruiz, Pedro García Aguado, Blanca Manchón i Marieta.

Vota pel teu segó a l'enquesta de CatalunyaPress. Com sempre, qui tingui menys vots es tornarà per a Madird: