ENQUESTA | Qui serà l'expulsat a la gala 13 de Supervivientes?

La Gala 12 de Supervivientes va estar marcada per la reacció dels concursants a l'expulsió d'Ángel Cristo i també per una unificació que canviarà el joc. Blancha Manchón es va convertir en la desena expulsada del reality perdent contra Marieta i Aurah Ruiz -encara que podria tenir una segona vida- i, com sempre, els concursants van passar per la Palapa per analitzar la setmana i tornar a nominar, pujant a la palestra Kiko Jiménez, Marieta i Gorka. A més, també està nominada disciplinàriament Aurah per la seva dura discussió amb Àngel Crist Jr.

El programa va començar amb els concursants abandonant les seves antigues platges per anar a Platja Corint, la nova llar dels Supervivientes on ja no hi haurà equips. Al no haver-hi joc per escollir localització, la prova de líder es va jugar en dues tandes. A la primera, un duel de força, van guanyar Blanca, Arkano, Kiko i Ruben Torres. Però Blanca va ser expulsada, i Pedro García Aguado va ser elegit per l'andalusa per jugar la segona part del joc de líder al seu lloc.

El segon joc de líder, on els concursants havien d'aguantar penjats en una plataforma, Rubén Torres es va acabar imposant als companys. Així, es va convertir en el primer líder de la unificació. Sembla que el de Badalona és el concursant que aguanta amb millor forma física, i pot continuar sent imbatible si el programa continua posant proves de líder que depenguin únicament del físic.

A la Palapa va arribar el torn de les nominacions, i Gorka Ibarguren va ser l'assenyalat pel grup. L'exconcursant d''El Conquistador' va rebre tres vots de Marieta, Miri Pérez-Cabero, i Aurah Ruiz. Totes tres van acusar el basc de ser fals, i no es van creure la baixada que va tenir durant la gala.

A més, Arkano i Kiko Jiménez van rebre dos punts cadascun. Arkano va ser nominat per Kiko Jiménez i Pedro García Aguado, mentre que Gorka i Arkano van nominar Kiko Jiménez.

El líder, Rubén Torres, va haver de desempatar entre el raper i el nuvi de Sofia Suescun, i va decidir que Kiko pugés a la palestra explicant que té millor relació amb Arkano. Després, va assenyalar el nominat directe del líder, pujant Marieta a la llista de nominats.

