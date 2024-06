ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 15 de Supervivientes?

Noves nominacions a Supervivientes i, com cada setmana, a Catalunya Press tornem amb la nostra tradicional enquesta per saber qui serà l'expulsat. A la passada gala vam pronosticar que Marieta se n'aniria al carrer, però finalment l'audiència va fer fora Aurah Ruiz, tornant a acumular un altre fracàs més en el pronòstic que fem en aquest mitjà. Però no ens rendim, i volem seguir sabent la vostra opinió, per encertar la setmana que ve o per convertir definitivament aquest sondeig en l''antienquesta' de Supervivientes.

L'expulsió d'Aurah Ruiz es va resoldre en un duel ajustat amb Marieta, i la canària va acabar fora del concurs amb un estret marge de vots. Sembla que l'exconcursant de 'La Isla de las Tentaciones' té un fandom força fidel, que fins i tot ha aconseguit fer fora una de les favorites de l'edició en una setmana on Marieta acumulava força detractors per la seva relació amb Kiko Jiménez. Sembla que Marieta és imbatible, i ja se situa com una de les clares favorites per guanyar aquesta edició.

I com sempre, després de l'expulsió van venir les noves nominacions, possiblement una de les darreres d'aquesta edició. El joc de líder es va resoldre amb Blanca Manchón i Gorka Ibarguren aconseguint el collaret. Tots dos han guanyat diversos jocs de líder en aquesta edició, i ho han tornat a fer. Per a Blanca ha estat especialment important aquest lideratge, aconseguint-se apropar a la final del concurs després d'haver estat expulsada dues vegades.

A les nominacions del grup, els concursants van decidir pujar a la palestra a Miri Pérez-Cabrero i Rubén Torres. Tots dos feia setmanes que no s'exposaven i han afrontat la nominació amb resignació i amb certa por per poder caure del concurs a poques setmanes de la final.

Després va arribar el torn dels líders. Gorka Ibarguren va decidir nominar Marieta, que haurà de tornar a mesurar les forces una setmana més. Finalment, Blanca Manchón ha decidit pujar a la palestra Arkano, que ha encaixat amb tranquil·litat la nominació.

Així, la llista de nominats per a la Gala 15 de Supervivientes és: Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres, Marieta i Arkano. A continuació, pots votar per qui vols que sigui l'expulsat: