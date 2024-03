ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 5 de Supervivientes?

L'atmosfera es carrega de tensió a 'Supervivientes 2024' a mesura que avancen les setmanes. La convivència extrema i l'afany per la supervivència donen forma a un escenari cada cop més desafiador, on els concursants estan disposats a superar qualsevol obstacle per mantenir-se en el joc. I aquesta determinació va ser evident una vegada més a l'última gala, on l'emoció i el suspens van estar al punt màxim.

La darrera gala va estar marcada pel temporal Nelson. És a Espanya però també a Hondures. Això ha repercutit de manera que la Platja Limbo ha hagut de ser evacuada.

En una nova nit emocionant, els concursants de Supervivientes es van enfrontar a una nova ronda de desafiaments en la lluita per la supervivència. La tensió a les platges era palpable, amb cada participant conscient que un pas en fals pot significar la sortida definitiva del programa.

De cara a la gala 5, els nominats són Arantxa del Sol i Pedro García Aguado (Platja Condemna), i Ángel Cristo i Miri Pérez (Platja Olimpo). A continuació, pots votar qui vols que sigui el segó.

Qui serà el proper expulsat definitiu de 'Supervivientes 2024'? L'audiència té l?última paraula, i la tensió està en augment mentre els concursants esperen el resultat d'aquesta emocionant nit al'illa.