ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 6 de Supervivientes?

per Redacció CatalunyaPress

Programa d'infart a Supervivientes. Aquest dijous els espectadors de Telecinco van vibrar amb la gala setmanal del programa presentat per Jorge Javier Vázquez, que va brillar més que mai dirigint la tornada a la realitat de Carmen Borrego. L'entrevista a la filla de Maria Teresa Campos, acompanyada de la seva germana Terelu, va ser un dels moments més intensos que ha ofert la cadena els últims mesos. Van aconseguir recrear l'ambient del difunt 'Sálvame', i van signar un 21,1% de share. L'audiència va sentenciar, i Telecinco hauria de prendre'n nota.

La gala també va estar marcada pel canvi de platja i el temporal que està fuetejant els Callos Cochinos, cosa que està convertint l'experiència dels Supervivientes en un veritable infern.

Hi havia tres nominats que es jugaven la seva estada a l'illa i Arantxa del Sol va ser l'escollida per a l'expulsió. L'estrella dels 90 ha estat desterrada a Platja Limbo, on haurà de conviure amb Kiko Jiménez, Laura Matamoros i Kike Calleja.

El desterrament d'Arantxa va donar pas a unes noves nominacions, i els elegits per enfrontar-se amb l'audiència van ser Pedro García Aguado, Blanca Manchón, Aurah Ruiz i Marieta.

A CatalunyaPress, com cada setmana, llancem una enquesta per saber qui podria ser el proper expulsat. De moment mai no hem encertat amb cap dels expulsats, però sí amb els primers salvats - es tracta de veure l'ampolla mig plena-.

Si voleu ajudar-nos a encertar en la següent expulsió, voteu pel vostre salvat en aquesta enquesta. Qui tingui menys vots, ser anirà al carrer - o als llimbs-: