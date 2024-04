ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 7 de Supervivientes?

En una gala plena de girs inesperats, 'Supervivientes' va presentar una dinàmica inèdita que va sacsejar les nominacions. Per primera vegada, els bandejats a 'Playa Limbo' van tenir veu en les nominacions, alterant el curs del joc.

Després del desterrament de Blanca Manchón, tots dos grups es van enfrontar a un desafiament crucial: un complicat joc de líder que determina Miri com a líder de 'Platja Condemna' i Rubén Torres de 'Platja Olimpo'.

"Aquesta nit, per primera vegada, els de 'Playa Limbo' també nominareu", va anunciar Jorge Javier Vázquez als bandejats, marcant una fita en la competència. Moments de tensió van seguir quan Kiko Jiménez, Blanca Manchón, Laura Matamoros i Arantxa del Sol van revelar els seus vots, tots coincidint a nominar Mario.

"Crec que aquesta aventura s'ha de viure en solitari, el que ha de fer és venir uns dies aquí amb nosaltres", van ser les paraules de Kiko Jiménez, compartint els motius per nominar Mario. Laura Matamoros va destacar: "Crec que sempre acostuma a sortir líder i les opinions que ens han anat arribant, crec que hauria d'estar nominat". "Ell ha repetit diverses vegades que a ell li agradaria veure's a la palestra per veure quina opinió tenen fora", va afegir Arantxa del Sol, mentre que Blanca Manchón va coincidir amb els seus nous companys: "És molt competitiu, és una persona que vol que la gent ho passi malament, hem intentat tenir un acostament amb ell, no ha volgut compartir res”.

A l'altra banda, Claudia i Aurah van nominar juntes Arkano, qüestionant la seva autenticitat. Mario i Pedro també van nominar Arkano, instant-ho a mostrar més fermesa. Arkano, per la seva banda, va nominar Mario pel seu comportament fosc i quejumbós.

Tot i les nominacions dividides en 'Platja Olimpo', els vots de 'Platja Limbo' es van unir a favor de Mario, consolidant la seva posició com a nominat amb cinc vots en total.

La confusió va regnar quan Jorge Javier Vázquez va anunciar Mario com a nominat, deixant perplexos els concursants. Arkano va expressar la seva incredulitat mentre Aurah qüestionava la justícia de la decisió.

El líder Rubén Torres va nominar directament Claudia per qüestions de feina a la platja, completant així els nominats de 'Playa Olimpo'.

A 'Playa Condena', Marieta va nominar Ángel Cristo per falta de respecte, mentre Ángel va nominar Javier per falta d'implicació en moments difícils. Javier Ungría va nominar Marieta per intentar salvar-se, mentre Gorka va nominar estratègicament Marieta per tenir dos nominats forts que expulsin els de l'altre equip.

"El nominat de Platja condemna és Marieta", va comunicar Jorge Javier a tot el grup, cosa amb què la concursant feia broma: "Sorpresa... bé, en realitat ja ho sabia". Finalment, la líder Miri va nominar Javier Ungría.

La llista final de nominats aquesta setmana inclou Claudia, Mario, Javier Ungría i Marieta. Els espectadors ja poden votar de franc pel seu favorit a través de l'app de Mitele. També pots votar a la següent enquesta: