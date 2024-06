ENQUESTA | Qui serà el segon expulsat de Supervivientes All Stars?

Adara Molinero es va convertir en la primera expulsada de Supervivientes All Stars, tal com van anticipar els lectors de Catalunya Press en una enquesta . La guanyadora de 'GH VIP' i segona finalista de 'Supervivientes 2023' ha tingut un inici de reality totalment accidentat. A la gala inicial va patir un atac de pànic que li va impedir saltar de l'helicòpter, i quan per fi es va decidir a participar va patir una reacció al·lèrgica a una picada que li va deixar la cara com si fos Kiko Matamoros sortint de la clínica de Carla Barber. Tots els astres es van conjugar contra Adara, i ella mateixa va acabar suplicant a l'audiència ser expulsada.

Els espectadors van concedir a Adara el seu desig, però, què hauria passat si la gran germana hagués demanat quedar-se? Tenint en compte l'ajustadíssim percentatge amb què va ser expulsada, segurament hauria pogut guanyar el duel. Fins i tot amb la mare d'Adara demanant als adaristes que deixin de votar per salvar-la, la concursant va aconseguir gairebé fer fora una de les guanyadores de Supervivientes.

Així, doncs, els espectadors ens quedarem sense veure la convivència entre tres estrelles de realities que tant han servit a l'audiència. Veure Adara Molinero, Marta Peñate i Sofia Suescun, tres històriques de GH i de Supervivientes, a la mateixa illa, era or pur. Tant que podria semblar irreal. I així ha estat.

Després de l'expulsió d'Adara es va jugar un altre nou joc de líder, que va tornar a guanyar Abraham García i es va convertir en líder per segona setmana consecutiva. Pocs recordaven la capacitat de l'exparticipant de 'Gandia Shore' per guanyar les proves d'aquest reality. Va participar fa deu anys, va ser imbatible als jocs, i ara ho torna a ser contra les llegendes del programa.

I finalment va arribar el torn de les nominacions. El grup va decidir que el nominat fos Bosco Martínez Bordiu amb tres punts, mentre que Sofia Suescun i Olga Moreno van quedar empatades amb dos punts. Abraham, el líder, va desfer el desempat a favor de Sofia, tornant a deixar Olga nominada - igual que la setmana anterior- al costat de Bosco.

Després el líder va haver de decidir el seu nominat, tornant a pujar a la palesta Jorge Pérez, que va rebre la nominació amb resignació assegurant que ja s'ho esperava.

Els nominats d'aquesta setmana són Bosco, Olga i Jorge. Vota per qui vols que torni a Espanya a l'enquesta de Catalunya Press: