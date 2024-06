ENQUESTA | Qui vols que guanyi Supervivientes 2024?

per J.C. Meneses Montserrat

Demà s'acabarà aquesta edició de Supervivientes i toca l'hora de llançar l'enquesta definitiva per conèixer qui voleu que sigui el guanyador d'aquesta edició. Són quatre els aspirants que han arribat a aquesta gran final: Rubén Torres, Marieta, Pedro García Aguado i Arkano lluitaran per aconseguir ser el millor supervivent d'aquesta edició i també per emportar-se el premi de 200.000 euros.

A la gala d'aquest diumenge de 'Conexión Honduras' vam conèixer l'últim expulsat de l'edició. Gorka Ibarguren va ser elegit per abandonar el concurs, en una de les expulsions més doloroses de l'edició. El basc ha estat un dels millors Supervivientes de l'edició i només ha caigut en jugar-se-la amb dos pesos pesants més: Pedro García Aguado, que va ser el primer segó, i Rubén Torres, que va acabar guanyant el duel contra Gorka per només 13 vots. Segons el programa, ha estat l'expulsió més renyida de totes les edicions del programa.

L'expulsió de Gorka va ser molt trista, amb Rubén Torres plorant i en estat de xoc per perdre el seu amic i, alhora, guanyar-lo per només 13 vots. Va acabar plorant fins i tot la presentadora, Raquel Madrueño, que no podia amagar la seva veu entretallada en acomiadar el basc.

Després de l'expulsió va arribar el joc de líder per decidir el primer finalista de l'edició. Marieta va competir a la 'Noria Infernal' contra Arkano, i Pedro García Aguado contra Rubén Torres. Els guanyadors d'aquesta primera ronda van ser Arkano i Torres, que es van enfrontar en una segona ronda on Torres es va acabar imposant al raper, que estava a punt del desmai i va demanar que paressin el joc.

D'aquesta manera, Torres es va convertir en el primer finalista de l'edició, i l'audiència haurà de votar entre Pedro García Aguado, Arkano i Marieta per escollir els altres dos finalistes. El que rebi menys vots, serà el quart classificat de l'edició, i els altres dos es jugaran la victòria amb Rubén Torres.

A Catalunya Press volem saber qui voleu que sigui el guanyador entre els quatre aspirants que arriben a la gala final de dimarts. Podeu votar a la següent enquesta: