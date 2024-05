ENQUESTA | Qui vols que sigui repescat a Supervivientes? Vota per Blanca o Kiko

Supervivientes ha viscut un episodi més del reality on, tal com anticipem a Catalunya Press, va ser expulsat un dels pesos pesants del reality. Kiko Jiménez va ser el concursant que va tenir menys vots i, per tant, va ser expulsat de la Palapa. El Novio de Sofia Suescun no ha pogut aguantar el desgast de les últimes setmanes després d'incendiar el concurs diverses vegades i ser acusat de rebre instruccions de l'organització per generar trames.

Després de la salvació de Gorka Ibarguren dimarts, la gala d'aquest dijous va començar amb la salvació d'Aurah Ruiz, i va deixar els dos amics inseparables, Kiko i Marieta, amb un peu fora del concurs. Finalment l'audiència va decidir que l'expulsat sigui l'andalús, deixant l'exconcursant de 'L'Illa de les Tentaciones' totalment desconsolada. El plor de Marieta va ser possiblement el més punyent de l'edició, deixant clar que l'amistat entre tots dos ha estat molt real.

L'organització va enviar Kiko Jiménez a l'illa on es troba Blanca Manchón per explicar-li que no havia estat expulsat definitivament, i que se sotmetrà a una votació amb la windsurfista per saber qui es converteix en l'últim repescat de l'edició - en substitució d'Ángel Crist-. La notícia no va ser rebuda amb gaire entusiasme per Kiko Jiménez, que ja és coneixedor que l'audiència no ha aprovat el joc i, per tant, podria no tornar amb la mateixa energia al concurs. El Novio de Sofia Suescun s'ha dedicat a remoure el vesper per donar contingut, i pot ser completada la tornada al concurs sent conscient que els espectadors no han empatitzat amb el seu paper.

A continuació, pots votar a l'enquesta de Catalunya Press qui vols que sigui el repescat entre Kiko Jiménez i Blanca Manchón:

Miri Pérez i Rubén Torres baten rècord a la prova de líder

La gala va continuar amb la pràctica clàssica de líder per decidir qui es lliura de les nominacions, i en aquesta ocasió es va produir una doble victòria. Tant Miri com Torres van aconseguir aguantar més de 16 minuts a la sínia infernal, temps suficient perquè l'organització els ordenés baixar i els proclamés líder a tots dos.

Després van arribar les nominacions, i els concursants van situar Arkano i Marieta com a nominats del grup. Miri, com a líder, va decidir pujar a la llista Gorka, mentre que Torres va fer el mateix amb Aurah "per descart". Per tant, la llista de nominats seria Marieta, Arkano, Aurah i Gorka, però el basc va fer un gir inesperat i es va salvar.

Com a líder de líders, Gorka tenia l'oportunitat de salvar un concursant d'una nominació, i va decidir fer-ho aquest dijous traient-se ell mateix de la llista de nominats i pujant a Pedro García Aguado.

Finalment, i després del canvi d'última hora, la llista definitiva de nominats és Marieta, Arkano, Aurah Ruiz i Pedro García Aguado.