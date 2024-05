Esclata la guerra entre Kiko Matamoros i Telecinco: 'Sou uns mentiders'

Aquesta tarda s'ha emès el segon programa de 'Ni que fuéramos Shhh', el nou Sálvame al qual Mediaset li ha robat el nom a la seva nova espiral repressiva. El director executiu de Mediaset, Alejandro Salem, va voler muntar una televisió més blanca i familiar, caient en l'avorriment més absolut amb programes de cor que recorden els de l'inici de la dècada del 2000. Ara, conscient de la situació, Sálem està terroritzat per l'arribada de l'equip de Sálvame a Internet amb un format que està enfosquint a 'TardeAr'. Tant, que ni tan sols els ha deixat fer servir la seva marca.

La tensió entre Fabricantes Studio -la nova Fàbrica de la Tele- i la directiva de Mediaset cada cop més evident, i avui Kiko Matamoros ha afegit més llenya al foc. Al primer programa, el col·laborador va denunciar que Supervivientes havia manipulat la seva filla, fent-la entrar en una guerra absurda per guanyar uns punts d'audiència, i avui ha esclatat en parlar del seu defensor, Tuco.

Tot ha començat quan Matamoros ha afirmat que ni ell ni Telecinco estaven conformes que Tuco defensés la seva filla. Aleshores, Belén Esteban ha rebut un missatge que semblava ser d'algú de Mediaset desmentint la informació que estava donant Kiko. Segons el missatge, només ell estava desacord amb l'elecció de Tuco com a defensor.

La intervenció de l'Esteve ha enfadat de gran manera Matamoros, que ha dirigit un missatge a Mediaset mirant a la càmera: "Sou uns mentiders! Utilitzeu una companya per recargolar la veritat!. Els primers interessats que Tuco no defensés a La Laura heu estat vosaltres, i tinc els vostres missatges demanant el cap del defensor de la Laura perquè no entrava en conflicte i no us donava el joc que volíeu al paripé que us havíeu muntat”. "És molt brut el que heu fet", ha exclamat.

Amenaça Mediaset: 'No callaré'

"Continueu trucant a la gent, que ahir a la nit vau trucar a molta gent perquè jo no donés informació. Doncs la tinc, per rebentar-vos! Així que si voleu un pols, el tindrem. Ja està bé!", ha afegit cridant i visiblement molest.

"Sembla mentida que sigueu tan maldestres. Amb la d'anys que he treballat amb vosaltres, per no conèixer-me...", ha sentenciat Matamoros, llançant una clara amenaça als seus excaps. "Com heu persistit en el joc i heu jugat brut, no callaré. Ni aquí, ni en un jutjat ni on tingueu ous emportar-me", ha conclòs.