Exclusiva de la Patiño! Vicky Martín Berrocal ha trencat amb Enrique Solis

María Patiño ha donat una exclusiva al programa de Canal Quickie 'Ni que fóssim', la nova versió de 'Sálvame' que està arrasant a les xarxes socials. Segons ha confirmat l'actual presentadora del format, Vicky Martín Berrocal ha trencat amb el seu xicot, Enrique Solis, després d'una breu relació que es va anunciar aquest 2024.

Pel que sembla, Vicky Martín Berrocal va abandonar la romeria del Rocío aquest cap de setmana després d'assabentar-se que havia mort una amiga molt propera aquest cap de setmana. Però aquesta dura pèrdua no ha estat l'única cosa que ha hagut de suportar Berrocal els últims dies.

"Vicky Martín Berrocal ha trencat definitivament amb Enrique Solis, encara que no sé si la decisió l'ha pres ella o ell", ha sentenciat María Patiño en directe a 'Ni que anéssim'.

Tot i això, María ha volgut aclarir que la fugida del Rocío de Vicky Martín Berrocal no es va deure a aquesta ruptura. Se'n va anar de l'esdeveniment religós per poder acomiadar la seva amiga acabada de morir, i no per res relacionat amb Enrique Solis.

Qui és Enrique Solis?

Enrique Solís Tello, el fill petit de Carmen Tello, és un empresari propietari dels Hotels One Shot, una cadena amb concepte boutique i lifestyle que va fundar el 2013. Aquesta cadena hotelera té seus a Madrid, València, Sevilla, Sant Sebastià, Barcelona i Porto.

Però no és l'única empresa que gestiona. També dirigeix la signatura de moda masculina The Seëlk. En paral·lel, la que ha estat la nova il·lusió de Vicky Martín Berrocal treballa com a gestor d'inversions a Millenium Hospitality Real Estate, una gestoria especialitzada en l'adquisició i la conversió d'actius en hotels de luxe.

Enrique Solís ha triat des de molt jove portar una vida discreta malgrat pertànyer a una de les grans famílies aristocràtiques sevillanes, i va cridar l'atenció la seva aparició a les portades de la premsa rosa amb un dels personatges que més acaparen el focus mediàtic, Vicky Martin Berrocal. Però sembla que aquest romanç no prosperarà, per la qual cosa Solis podrà tornar al dolç anonimat de la high class que pot evitar els focus de la premsa.