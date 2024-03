Felip VI sorprèn la Princesa Leonor durant el seu entrenament militar

El Rei Felip VI va donar una gran sorpresa a la seva filla, la Princesa Leonor. La jove aspirant a Reina estava fent unes maniobres juntament amb els seus companys de l'Acadèmia General Militar en el marc del seu entrenament castrense, i va rebre la visita del seu pare sense esperar-s'ho, segons ha informat aquest dilluns Zarzuela, que ha publicat diverses imatges de la trobada .

A les entranyables imatges es pot veure Don Felipe molt somrient al costat de la seva filla i diversos dels seus companys a l'Acadèmia General de Saragossa, on es troba realitzant ja el segon curs de la seva formació castrense.

El monarca es va desplaçar fins al Centre Nacional d'Ensinistrament de Sant Gregori (Saragossa) aprofitant que la 22 companyia a què pertany la Princesa d'Astúries realitzaria a les seves dependències un exercici tàctic.

En concret, entre l'11 i el 16 de març han realitzat exercicis amb vista a millorar les destreses necessàries per exercir el comandament de petites unitats militars, perfeccionant la seva preparació al nivell pilot, segons han explicat des de Zarzuela.

Així mateix, la Princesa d'Astúries i els seus companys també van realitzar activitats de topografia mitjançant recorreguts en ambient diürn i nocturn, així com instrucció de combat a zones urbanitzades, exercicis diversos d'instrucció individual de tir i activitats orientades a l'enfortiment físic, a millorar la resistència a la fatiga i de desenvolupament del lideratge com a futurs oficials.

A les imatges que ha distribuït la Casa del Rei es veu Felip VI saludant la Princesa d'Astúries i els seus companys, proveïts amb uniformes i diferent equipació militar com casc i fusell d'assalt i també dirigint unes paraules als integrants de la unitat de l'hereva del tron.

A més de ser testimoni de part de l'exercici juntament amb el general director de l'Acadèmia de Saragossa, Manuel Pérez-López, amb qui va compartir esmorzar amb altres comandaments militars, Don Felipe va seure amb la Princesa d'Astúries i els seus companys, abans que acabessin el seu torn de menjar, i va xerrar amb ells animadament, segons s'aprecia a les imatges.

La Princesa Leonor va iniciar el mes d'agost passat a l'Acadèmia Militar de Saragossa els tres anys de formació castrense, ja que quan hereta el tron està cridada a ser també la capitana general dels exèrcits.

Després d'un primer any a Saragossa, on s'ha adaptat el currículum acadèmic per ajuntar dos anys en un, la filla gran dels Reis seguirà el seu periple a l'Escola Naval de Marín, a Pontevedra, on s'embarcarà al vaixell escola Juan Sebastián Elcano . Finalment, el tercer any estudiarà a l'Acadèmia General de l'Aire i l'Espai a San Javier (Múrcia).