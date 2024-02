Froilán es queda sense feina a Abu Dhabi i demana ajuda a Joan Carles I

Froilán de Marichalar segueix sense trobar el seu lloc al món. Ja fa un any des que se'n va anar a viure a Abu Dhabi amb el seu avi, una decisió que l'emèrit va prendre en consens amb la infanta Elena. Possiblement, tant Joan Carles com la seva filla buscaven un futur millor per a Froilà, que feia temps que saltava de polèmica en polèmica per la seva peculiar vida nocturna.

Tot i això, i segons revelen diverses fonts, Froilán no ha aconseguit adaptar-se a la seva nova vida. Està allunyat dels seus amics i de la seva família, i sembla que estava enfocat a la seva feina. Tot i això, aquesta excessiva preocupació per treballar sembla que no ha arribat a bon port i és que diverses informacions apunten que el fill de la infanta Elena s'hauria quedat sense feina.

Segons han publicat a 'Monarquia Confidencial', Froilán va acabar el seu contracte de treball a Abu Dhabi fa algunes setmanes. Va participar en l'organització de la COP28, la cimera del clima que es va celebrar a finals del 2023 a Dubai, i des de llavors no ha tornat a produir, tornant al seu estat habitual.

"La COP28 ja va acabar, però Froilán no exclou seguir una temporada més allà. Vol trobar feina i està il·lusionat”, asseguren a l'esmentada publicació.

Però Froillán no s'ha donat per vençut, i ha estirat contactes per seguir la seva estada a Aby Dabi. I quin és el millor contacte possible? El seu avi. "Fa dies que l'emèrit està tirant d'agenda per intentar ajudar el seu nét a posicionar-se al sector empresarial àrab, on ja té una mica d'experiència", expliquen a 'Monarquia Confidencial'.

Mentre Joan Carles I revisa la seva agenda, Froilán ha aprofitat per visitar amics i familiars a Madrid. Fa pocs dies es va deixar veure per la capital espanyola i parlo de la seva vida a Abu Dhabi, assegurant estar "molt tranquil i feliç" amb el seu avi.