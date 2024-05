El futur laboral de Tamara Falcó a 'El Hormiguero': adeu al programa?

Tamara Falcó es convertia en un dels noms propis al panorama de la premsa rosa i del món audiovisual el passat dijous 16 de maig després de l'anunci del seu fitxatge estrella per Mediaset com a jurat de la nova edició de Got Talent -al costat de Risto Mejide , Paula Echevarría i Florentino Fernández- després de la recent marxa d'Edurne del talent de Telecinco per unir-se al seu torn a La Voz Kids , a Antena 3.

I els dubtes no van trigar a sorgir. ¿Significava aquest nou i il·lusionant projecte televisiu en què s'embarcarà la marquesa de Griñón que l'obligarà a deixar El Hormiguero , on dijous rere dijous es guanya l'afecte del públic amb la seva naturalitat i simpatia?

Un misteri que no ha trigat a resoldre Pablo Motos, que conscient de la curiositat de l'audiència pel futur professional de Tamara començava el seu programa dient-li a la filla d'Isabel Preysler que hi havia "rumors" que no treballaria més a la seva tertúlia setmanal junt a Nuria Roca, Juan del Val i Cristina Pardo.

"¿Em faràs fora?", li va preguntar directament la socialité amb un somriure. "No, no, seguríssim", ha revelat el presentador, deixant clar que el seu fitxatge bomba per la competència no afecta en absolut el seu treball a El Hormiguero . Un moment en què, presumint de la seva bona relació (cosa que no és cap secret), tots dos van acabar fonent-se en una gran abraçada, amb què van voler posar punt final a les especulacions.

De tota manera, no és la primera vegada que la dona d'Íñigo Onieva coqueteja amb altres cadenes. Abans d'aquest episodi, a Falcó se l'ha pogut veure a Televisió Espanyola ( TVE) com a convidada en diverses entregues de MasterChef i MasterChef Celebrity , ia Bake off: famosos al forn per recolzar els seus germans Ana Boyer i Julio José Iglesias. I també ha protagonitzat una de les entregues d' El musical de la teva vida a Telecinco , per la qual cosa hem d'admetre que no ens ha sorprès que Pablo Motos i Atresmedia permetin a Tamara compaginar la seva col·laboració setmanal a El Hormiguero amb la seva nova faceta de jurat de Got Talent .