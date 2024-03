El gest seriós de Sara Carbonero a la sortida de l'hospital

Fa una setmana Sara Carbonero encenia les alarmes en compartir a Instagram una íntima i emotiva reflexió des de la Clínica de Navarra sense revelar el motiu de la seva estada al mateix hospital on va ser intervinguda d'urgència el novembre del 2022. Una operació que el seu entorn va desmentir llavors que estigués relacionada amb el càncer d'ovari del que va ser diagnosticada el 2019 i del que, sortosament, està completament curada. "Són els 'codis' d'aquest lloc, on tots sabem la necessitat d'afecte i afecte aquests dies interminables. Entre aquestes parets es valora molt més qualsevol gest, qualsevol detall, qualsevol bufa d'aire fresc. Qualsevol bona notícia" compartia amb els seus 3.5 milions de seguidors, desencadenant la preocupació per una possible recaiguda en la malaltia.

Dies després, la periodista reapareixia molt somrient acompanyada pel seu fill Martín abans de posar rumb a un torneig de futbol que el petit -porter com el seu pare, Iker Casillas- disputava aquest cap de setmana a València. I, malgrat el silenci absolut respecte al motiu del seu pas per l'hospital, deixava clar amb el seu bon aspecte que es troba fenomenal.

I ara ha estat El Español el que ha revelat la raó per la qual Sara va estar recentment a la Clínica de Navarra. No és ella, sinó la seva mare Goyi Arévalo, la que travessa per un sotrac de salut i, com no podia ser d'una altra manera, la manxega està completament bolcada en un dels pilars de la seva vida en aquests moments delicats.

Un duríssim tràngol que no ha impedit a Carbonero complir els seus compromisos professionals, i hores després de fer-se públic que la seva progenitora estaria malalta, ha protagonitzat un shooting amb una coneguda marca de joies de la qual és ambaixadora.

Fent gala de l'estil boho-chic que l'ha convertit en una inspiració per a milers de noies, la periodista ha gaudit d'una xerrada animada amb una amiga pel centre de Madrid acaparant totes les mirades amb el seu look work . texans tipus slim en blau marí, botes altes negres tipus cowboy, jersei de punt en color gris, una original caçadora de davant marró amb serrells i les seves inseparables ulleres de sol negres.

A punt d'arrencar les vacances de Setmana Santa -en què de ben segur aprofitarà per descansar amb la seva mare, els seus fills i el seu xicot Nacho Taboada al seu poble, Corral d'Almoguer- Sara no ha pogut dissimular en la seva reaparició la seva preocupació per la salut de Goyi Arévalo, present al rostre seriós i capcot que ha lluït a tota hora.