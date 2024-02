Nou sotrac de salut per a Gisela en ple compte enrere per convertir-se en mare per primera vegada.

La cantant, embarassada de 8 mesos, ha hagut de tornar a ser ingressada d'urgència a l'hospital per problemes de ronyó. Tot i això ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador dient que el seu fill (a qui anomenarà Indiana) està perfectament. Tot i això, confessa que no estan sent moments fàcils per a ella.

"El nadó està bé i segueix dins la panxeta… és el meu ronyó el que m'ha portat a tornar a ingressar… però de moment tot controlat… estic a les millors mans" ha publicat al seu perfil d'Instagram.

Un text en què la triomfita no ha deixat passar l'oportunitat de donar les gràcies tant al seu uròleg ia la ginecòloga, com a la resta de professionals que l'estan tractant durant la seva hospitalització i "són d'aquelles persones empàtiques tan necessàries i tan importants a moments delicats de la vida".

"En res a casa, a esperar el meu petit cuidant-me molt perquè el forn no deixi de funcionar" ha conclòs, deixant entreveure que els pròxims dies tornarà al seu domicili per descansar a la recta final del seu accidentat embaràs.

I és que després d'anys de lluita i diversos intents fallits, Gisela complia el seu somni de quedar-se embarassada als 44 anys després de sotmetre's a una fecundació in vitro.

Mes i mig després patia un despreniment del sac gestacional que el va fer estar postrada en un llit durant gairebé dos mesos.

Quan començava a recuperar la seva rutina ia complir els seus compromisos professionals, al desembre era ingressada a l'hospital per una pedra al ronyó. Un problema que segueix arrossegant -ja que no pot ser intervinguda a causa de l'embaràs-, que li provoca forts dolors i pel qual ha hagut de ser novament hospitalitzada, com l'artista ha revelat en xarxes socials, visibilitzant com està de duríssim la que hauria de ser una etapa dolça per a ella.

L'important, com confessa donant una lliçó de fortalesa, és que el nadó està bé i serà en poques setmanes quan el vegi per fi la careta.