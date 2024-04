Gorka de 'Supervivientes' pateix la picada d'un escorpí

Gorka, un dels concursants d'aquesta edició de Supervivientes, ha patit un contratemps greu. Durant el transcurs de l'últim programa, Gorka va ser picat per un escorpí en una mà, cosa que va requerir atenció mèdica urgent per part del servei mèdic del programa. Tot i que les imatges de l'incident van ser descrites com a "impactants" segons Socialité, es tranquil·litza l'audiència afirmant que el concursant "no corre perill, per molt aparatosa que hagi estat la picada".

L'estat de salut de Gorka i els detalls sobre els fets es donaran a conèixer aquesta nit a "Connexió Hondures", l'espai de Telecinco presentat per Sandra Barneda. Durant l'emissió, es mostraran detalladament les imatges de l'incident i es proporcionarà l'última hora sobre la salut del concursant, mantenint l'audiència informada sobre la seva situació al reality de supervivència.