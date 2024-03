Hiba Abouk revela amb quina actriu famosa de Hollywood la va confondre Brad Pitt

L'última entrega de "Martínez y Hermanos" a Cuatro va ser un malbaratament d'anècdotes sucoses que van deixar amb la mandíbula a terra qualsevol que el veiés.

Els convidats especials van ser Hiba Abouk, Paco León i Leo Harlem, encara que el veritable estel de la nit va ser l'actriu.

Una de les anècdotes més gracioses que va deixar al plató va ser que Brad Pitt la va confondre amb... Angelina Jolie! Això va passar en l'estrena de Babylon a París, fa un any.

"Saps amb qui em va passar? Amb Brad Pitt. Va ser a l'estrena de Babylon, l'any passat, just fa un any, a París. Va passar al meu costat com dient 'està Angelina'. Amb l'ordre d'allunyament o vés-te'n tu a saber què tenen", va relatar.

La situació va ser tan surrealista com divertida, amb el galant de Hollywood passant amb ella com si fos la seva ex, només per saludar-la i desaparèixer misteriosament.

Més enllà d'aquesta anècdota, també va explicar que la boxa és una de les seves grans passions i que té previst fer acrobàcies a les properes pel·lícules d'acció que rodi.