La història darrere de la primera vegada de Marc Giró que et sorprendrà

Marc Giró és una de les personalitats més famoses i més extravagants del món 'celebrity' català. La seva espontaneïtat i la seva manera de ser el converteix en un dels actius més valorats del panorama televisiu.

En commemoració amb el Dia Mundial de la Ràdio, que va tenir lloc el 13 de febrer passat, es va preparar una edició especial del programa Radiofònics. Els convidats destacats, en aquest cas, van ser Marc Giró i Sílvia Abril.

Un dels temes que es van posar sobre la taula va ser el sexe, i Giró no es va tallar ni un pèl. Ell va reconèixer que ho donava tot quan sortia de festa, i que "si la cosa no desembocava a llocs sòrdids, fins que no ho trobava, no parava".

Finalment, van acabar explicant com va ser la primera vegada. El presentador va explicar que estiuejava a Sitges i va voler "treure's la virginitat del damunt". "Va ser com el cul, mai més ben dit, però em vaig quedar relaxat, em pesava", va afegir.

També va donar detalls de qui va ser l'afortunat. "Va ser amb un italià i vaig pensar: 'Ui... jo aquí he d'aprendre... No la vull oblidar perquè em recorda com no s'havia de fer", admet.

Més detalls sexuals

Marc Giró també ha donat més detalls sucosos, com la vegada que es va lligar a un quinqui que volia fer una "pluja daurada", terme que fa referència a una parafília sexual associada a l'orina.

"A casa dels meus pares estaven fent obres, molts paletes entrant i sortint amb sacs. Hi havia un quinqui amb xandall i em va fer aquella pregunta. I jo: 'Doncs, no sé ara'... Intentem posar-ho en pràctica, però no explicaré com va acabar", va explicar.

Finalment, va resoldre el misteri: el quinqui no tenia ganes d'orinar.