Les raons darrere de la inesperada separació de Chiara Ferragni i Fedez

per Helena Celma

Després de mesos d'especulacions es confirma la notícia: Chiara Ferragni i Fedez trenquen la relació després de vuit anys d'amor insaciable, tal com ha confirmat el diari italià Corriere della Sera, que ha contrastat les informacions que va donar un altre mitjà, Dagospia.

Molts han estat els rumors que hi ha hagut aquests mesos per xarxes socials després del poc contingut que n'hi havia, però no ha estat fins avui quan hem conegut que tots dos han decidit posar punt final a la seva història d'amor.

La ruptura havia tingut lloc el cap de setmana passat, després de viure un temps convuls, de crisi empresarial després de les polèmiques en què s'ha vist embolicada la influencer. Recordem que ha estat multada diverses vegades per les pràctiques de màrqueting que ha portat amb algunes col·laboracions.

Després del seu últim escàndol, Chiara va decidir allunyar-se de les xarxes socials ia la tornada no ha tornat a publicar res amb el seu marit, amb qui es va donar el 'Sí, vull' el 2019 passat... el que provocava una onada de comentaris de els seus seguidors, que ja s'ensumaven el pitjor.

Pel que fa als detalls de la ruptura, el mitjà Dagospia ha assegurat que Fedez va abandonar el domicili familiar diumenge passat i de moment no ha tornat.

I és que tot apunta que el càncer que va patir el 2022 l'influencer i la posterior crisi els han passat factura fins al punt de prendre aquesta situació difícil.