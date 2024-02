Jacobo Ostos, sense pietat contra el seu germà: 'Es va casar amb una dona per diners'

Després del seu enfrontament al plató de ¡¡De Viernes! amb la seva germana Gabriela Ostos, Jacobo Ostos torna a la càrrega. I ara carrega contra el seu germà Jaume després que aquest posés en dubte ser fill de Jaime Ostos i assegurés diversos periodistes que tornarà a Espanya.

El motiu seria sotmetre's per sol·licitar una prova d'ADN i demostrar que no és fill del torero.

Presumint de la relació que manté amb la seva mare, Jacobo no s'ha perdut el lliurament de la V edició dels premis de la penya taurina Las Meninas de España .

Inseparable de la seva nòvia Mery Jim, el fill petit de Jaime Ostos ha deixat a l'aire què hi ha de cert en els rumors de casament dels últims dies.

"Estem molt bé, tot va vent en popa i estem en procés, no et puc dir gaire" ha confessat. Sense embargi, sense confirmar ni desmentir que més aviat que tard ens doni la notícia del seu sí vull .

Els que segur que no assisteixen a l'enllaç són els seus germans Gabriela i Jaime, dels quals com afirma contundent no vol saber absolutament res.

Un moment en què ha aprofitat per enviar un missatge a Jaume sobre les proves de paternitat que pensa demanar-li.

"S'endurà una desil·lusió perquè sóc fill del meu pare, però li recordaria que demanar proves d'ADN val diners i això evidentment no sé com anirà". "Com que no ve a Espanya perquè no li paguen... Però bé, també crec que es va casar per diners, són una mica pesseters", ha afirmat.

"No tot és tan bonic com sembla de cara al públic, perquè posem una cara i per darrere preguntem pels diners, i ja n'estic fart" ha sentenciat, deixant clar que "mai" tornarà a tenir relació amb els seus germans.