Jennifer Aniston parla sobre com la relació amb la seva mare va afectar la seva autoestima

per Redacció CatalunyaPress

Jennifer Aniston, la cèlebre actriu coneguda pel seu paper a "Friends", ha obert el seu cor sobre les seves experiències personals, des de la seva complicada relació amb els seus pares fins a les seves desventures al món de les cites. En una entrevista exclusiva, Aniston va compartir detalls íntims sobre la seva vida, revelant com el divorci dels seus pares a una edat primerenca la va marcar profundament.

L'actriu va descriure l'impacte emocional d'assabentar-se del divorci dels seus pares quan només tenia 12 anys, recordant com la seva mare, Nancy Dow, li va comunicar la notícia de manera abrupta i esquinçadora. Aquest esdeveniment tumultuós va marcar el començament d'un viatge emocionalment desafiador per a Aniston, que es va veure obligada a enfrontar la inestabilitat a casa mentre lidiava amb les seves pròpies lluites personals, inclosa la dislèxia.

Tot i els desafiaments que va enfrontar durant la seva infància, Jennifer va trobar refugi en l'amor i el suport del seu pare, John Aniston, que es va mantenir com una figura constant a la seva vida. A través de les dificultats econòmiques i les tensions familiars, Jennifer sempre va poder comptar amb el suport incondicional del seu pare, que la va encoratjar a seguir els seus somnis a l'actuació.

Cites i solteria

L'actriu també va abordar la seva vida amorosa, compartint detalls sobre les relacions passades i les esperances per al futur. Tot i enfrontar desafiaments en l'amor, Jennifer continua sent optimista sobre la possibilitat de trobar el veritable amor i està oberta a noves oportunitats a la seva vida personal.

Tot i així, també va parlar que les parelles i algunes cites que ha anat tenint fins ara van anar malament: “Han estat un infern”.

Amb la seva franquesa característica, Jennifer Aniston s'ha convertit en un exemple de resiliència i determinació, inspirant milions de persones a tot el món amb la seva capacitat per enfrontar els desafiaments amb valentia i optimisme. La seva història és un recordatori que, fins i tot en els moments més difícils, sempre hi ha esperança per a un demà millor.