L'exfutbolista del Reial Madrid, Jesé Rodríguez, s'ha aventurat en una nova experiència en provar un simulador de vol professional, cosa que ha compartit amb entusiasme a les seves xarxes socials. Aquest esdeveniment s'ha convertit en una notícia destacada a causa de la relació de Jesé amb la participant del reality xou 'Supervivientes', Aurah Ruiz.

Jesé va visitar un simulador professional de vol, acompanyat d'un pilot i persones properes a ell. Durant la visita, va compartir a Instagram fotografies i vídeos que documenten la seva experiència. En un dels seus posts, va agrair als amics per l'oportunitat: "Gràcies per aquesta experiència amics, va ser inoblidable. Sempre és bonic aprendre coses noves". La banda sonora d'aquest emocionant moment va ser la icònica cançó “I Believe I Can Fly”.

El moment culminant de la seva aventura al simulador va ser un vídeo on Jesé, des de la cabina de vol, expressa amb emoció: “Vaig a buscar tu, nadó. Pròxim destí, Tegucigalpa”. Aquest missatge fa al·lusió directa al seu desig de reunir-se amb Aurah Ruiz, que actualment participa al popular reality show 'Supervivientes', ubicat als exòtics Cayos Cochinos, Hondures.

Aurah Ruiz, que ha aconseguit evitar una nominació recent a 'Supervivientes', es quedarà una setmana més a la competència, per alegria dels seus seguidors. Jesé, per la seva banda, ha estat mostrant en xarxes socials com l'estranya ha deixat veure el seu costat més emocional. Aquest tipus d'interaccions públiques han estat comunes entre la parella, que han mantingut una relació molt mediàtica.

La relació de Jesé Rodríguez i Aurah Ruiz ha estat objecte de diverses opinions. Mentre que molts seguidors donen suport al seu amor i dediquen missatges d'ànim, una psicòloga consultada en el context del programa va descriure la relació com a “molt tòxica”, assenyalant les complexitats emocionals que tots dos semblen enfrontar.