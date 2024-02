Joana Sanz la lia: publica sense voler una carta romàntica de Dani Alves des de presó

Error majúscul de Joana Sanz després de filtrar sense voler la carta que li va escriure recentment Dani Alves, que encara és el seu marit a efectes legals.

La model pretenia compartir-la amb el grup d'amics més propers, però per error la va publicar al compte d'Instagram.

Els mitjans de comunicació no van trigar a fer-se ressò de la nova declaració d'amor que Alves ha fet des de presó, per a un dia tan assenyalat com va ser Sant Valentí, i amb què s'especula que li hauria volgut agrair el suport durant el judici al Sanz va declarar a favor seu.

"Dins de la meva imperfecció vaig aprendre que no puc dedicar el meu temps al que va ser, sinó a transformar la meva energia en allò que és i allò que no és. El que somiava i el que segueixo somiant: tots els camins vull fer-los amb tu", confessa a la carta l'exfutbolista.

El brasiler també assegura que "no em vaig equivocar de dona... Sí, eres tu. Sí, ets tu i per sempre seràs tu". "No hi ha ni un sol dia, ni un sol moment, ni un sol pla que tu no estiguis", confessa.

També reconeix que l'única cosa pel que demana a Déu ara és que "arribi el dia que pugui veure't despertar. Nostàlgia és no poder fer-ho ara. T'estimo i et sento", conclou.

Una declaració d'amor que la Joana esborrava segons després d'haver-la filtrat per error a les seves històries d'Instagram.

Recordem que Dani Alves està acusat d'agressió sexual a una noia en una discoteca de Barcelona el 30 de desembre del 2022.

El judici ha quedat vist per a sentència i se suposa que en pocs dies es coneixerà la condemna del jugador, que fa un any que és a la presó provisional i per al qual la Fiscalia sol·licita una pena de 9 anys de presó.