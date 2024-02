On són les joies robades a casa de María del Monte? Hi ha noves pistes

per Redacció CatalunyaPress

Continua la investigació pel robatori a casa de María del Monte (61 anys), amb el focus mediàtic posat al seu nebot Antonio Tejado, que presumptament hauria participat en el delicte. El 25 d'agost del 2023 un grup de lladres va entrar a la casa que María del Monte comparteix amb la seva parella, Inmaculada Casal.

La parella es va emportar un bon ensurt pel robatori, en què fins i tot van arribar a rebre amenaces físiques. Però també van perdre una gran quantitat d'objectes personals, entre els quals hi ha moltes joies que la cantant ha anat guanyant durant tota la vida. Objectes amb un enorme valor emocional i monetari per a ella.

Però això no és la pitjor notícia per a María del Monte. El que més pot pesar la cantant és que un dels detinguts pel robatori és Antonio Tejado, el nebot de 36 anys.

Ara nous detalls de la investigació donen a la llum el possible parador d'aquestes joies robades. Segons ha revelat El Diario de Sevilla, la policia ha aconseguit intervenir converses on una persona s'interessa per un dels objectes robats a casa.

A més, a la mateixa trucada es pot escoltar com hi ha més interessats a comprar els objectes robats a casa de María del Monte.

Els lladres que van entrar a casa de la cantant es van emportar 48.000 euros per robar aquestes joies. Tot i això, van deixar massa pistes abans i després del robatori, quedant al descobert davant la policia.

Van cometre errors de lladres poc experimentats, com ara deixar-se un telèfon mòbil a casa de la cantant. Aquest telèfon es va trobar un dia abans del robatori, i va indicar que els lladres havien estat dies abans planejant l'assalt.

La policia continua la investigació. María del Monte i Inmaculada Casal van ser citades a declarar divendres passat al Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla. En sortir, amb ulleres de sol i sense poder amagar el seu desànim, van donar unes concises declaracions. "Venim a explicar el que ens va passar que és el que s'està investigant i estem tranquil·les perquè no venim a res més que a explicar el que ens va passar que va ser una cosa molt greu", ha reconegut.

Cosa que ha volgut matisar a continuació, revelant que Inma i ella estan "tranquil·les dins del que cal perquè reviure tot això per a nosaltres és molt dur". "Els episodis desagradables s'intenten anar oblidant i per a nosaltres és molt dur reviure'l" ha confessat