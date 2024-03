Dos mesos després de la seva intervenció abdominal, i conscient dels rumors i especulacions que han envoltat el seu estat, la recuperació i les complicacions que hauria patit després de la seva operació per l'hermetisme de la Casa Reial britànica ha mostrat sobre el seu estat, Kate Middleton feia un pas endavant aquest diumenge i reapareixia públicament.

La data escollida, una especialment significativa, el Dia de la Mare al Regne Unit, en què el compte oficial de Twitter dels Príncep de Gal·les va publicar una imatge de la nora del Rei Carles III amb molt bon aspecte i envoltada dels seus tres fills : George, Charlotte i Louis.

No obstant això, el que no imaginava Kengstinton Palace és que aquesta fotografia aconseguiria l'efecte contrari, sorgint centenars de comentaris sobre que la imatge no seria actual i estaria retocada amb Photoshop -per la col·locació de les mans i l'estrany aspecte de la màniga de la seva filla mitjana- el que no va fer sinó augmentar les especulacions sobre Kate després de la seva intervenció el 17 de gener passat.

Tal ha estat l'enrenou que algunes de les principals agències de premsa del Regne Unit han eliminat la fotografia acusant la Casa Reial de manipular la reaparició de la Princesa de Gal·les. I conscient que han aconseguit just l'efecte contrari al que pretenien en publicar la seva primera imatge, que aquest dilluns la mateixa Kate Middleton ha entonat el mea culpa i ha emès un comunicat per reconèixer que va ser ella mateixa qui va retocar la instantània.

En un text breu publicat el matí d'aquest 11 de març demana perdó. "Com molts fotògrafs aficionats, de tant en tant experimento amb l'edició. Volia expressar les meves disculpes per qualsevol confusió que hagi causat la fotografia familiar que compartim ahir. Espero que tots els que celebren hagin tingut un dia de la Mare molt feliç" ha escrit .

Tot i això, la Princesa de Gal·les no explica què és el que volia retocar de la imatge ni ha publicat l'original, cosa que ha revifat les especulacions sobre la seva recuperació.