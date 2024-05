Kiko Jiménez serà expulsat a la Gala 13 de Supervivientes segons una enquesta

Final anticipada a Supervivientes aquest dijous. Tres pesos pesants de l'edició s'enfrontaran davant l'audiència en aquesta Gala 13 i un serà expulsat. Després de la salvació de Gorka Ibarguren dimarts passat, van quedar nominats Aurah Ruiz, Marieta i Kiko Jiménez, tres concursants sobre els quals ha caigut el pes de les trames d'aquesta edició del reality de supervivència.

A Catalunya Press hem llançat una enquesta per saber quin concursant té més paperetes per anar-se'n al carrer, i aquesta vegada l'audiència té molt clara la seva decisió: Kiko Jiménez ha acumulat el 77% dels vots per ser expulsat. Per darrere queden Aurah Ruiz, amb el 13% dels vots per ser expulsada i Marieta, que es queda al 12% (aquest article ha estat escrit dimarts a les 16.30 hores i els resultats podrien canviar).

Podeu seguir votant al sondeig de Catalunya Press:

Si Kiko Jiménez es converteix en l'expulsat haurà de mesurar les forces en una votació amb Blanca Manchón. El que guanyi es convertirà en el concursant repescat en substitució d'Ángel Crist Jr., que va ser expulsat disciplinàriament del programa la setmana passada per infringir les normes.

Polèmica pel tracte a Rubén Torres

Diversos mitjans han assenyalat aquesta setmana la diferència de tracte que estan rebent els concursants a Hondures. Tots els Supervivientes que són al programa han rebut la visita dels seus familiars i fins i tot Marieta, que va arribar més tard com a suplent, rebrà la visita de la seva mare aquesta setmana si no és expulsada. Tots han pogut veure els seus familiars menys Rubén Torres, que segueix esperant que el programa vulgui donar mig minut de protagonisme.

Aurah Ruiz es va trobar amb el seu pare, i va tenir notícies del seu fill i del seu marit; Miri Pérez-Cabrero també va estar amb el seu pare; Arkano va ser visitat per la seva mare, que fins i tot es va quedar a conviure-hi durant un dia; Kiko Jiménez va rebre la visita de Sofia Suescun; Pedro García Aguado va poder veure la seva filla i la seva germana als Cayos; Gorka ha estat gaudint aquests dies de la visita de la seva xicota i Blanca Manchón va poder veure el seu marit fa pocs dies.

Tots els concursants han tingut aquest moment de retrobament, però Rubén Torres segueix sense poder saber dels seus familiars després de 90 dies, i sembla que el programa no té prevista una visita aviat.