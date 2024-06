Kiko Matamoros defensa la seva filla i respon Jorge Javier

L'univers televisiu espanyol ha estat sacsejat per un nou enfrontament entre dues de les figures més prominents: Jorge Javier Vázquez i Kiko Matamoros. Aquest últim, conegut per la seva incisiva crítica cap als secrets dels reality shows, ha desencadenat una sèrie de declaracions explosives que han posat en dubte la integritat del popular programa 'Supervivientes 2024'.

Des del començament de la temporada, Kiko Matamoros ha estat una veu discordant. Les seves crítiques s'han centrat en suposades manipulacions per part de l'organització del programa, començant amb acusacions directes després de l'estrena de 'Ni que fuéramos'. Matamoros no ha escatimat en detalls, afirmant que s'han editat vídeos per servir els interessos de la producció, i acusant-hi fins i tot dirigir les accions dels concursants des de la distància.

En una de les seves intervencions més contundents, Matamoros va defensar la seva filla Laura, concursant a l'edició, revelant suposades converses amb alts directius de la productora que, segons ell, revelaven un control excessiu sobre les declaracions públiques dels participants. "Aquí tinc converses amb vosaltres, amb responsables de primera línia de la productora", va dir, referint-se a una presumpta manipulació de la imatge de la seva filla al programa.

Les crítiques de Kiko Matamoros no van quedar sense resposta. Jorge Javier Vázquez, presentador emblemàtic del programa, va contrarestar aquestes afirmacions amb una dosi de sarcasme durant una transmissió en directe. "Com ho teníem tot pactat...", va ironitzar Vázquez en referència a les acusacions de Matamoros sobre l'expulsió d'altres concursants. Aquest comentari no va passar desapercebut i va ser interpretat com una resposta directa a les afirmacions prèvies del col·lega.

La tensió va escalar encara més quan Maria Patiño, reconeguda periodista de l'espectacle, va abordar el tema en un programa de televisió. "Creus que Jorge recolliria el que aquí passa respecte a 'Supervivientes'?", va preguntar a Matamoros, insinuant un xoc d'opinions entre els protagonistes del conflicte. La resposta de Matamoros no es va fer esperar, assegurant tenir proves contundents i esmentant persones amb "alta capacitat directiva" dins del concurs, que recolzaven les seves afirmacions.