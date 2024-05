Kiko Rivera s'estampa contra la porta del garatge mentre fuig dels reporters

Kiko Rivera mai no deixa de sorprendre'ns! Qui pensava que una visita tranquil·la a casa seva es convertiria en l'últim episodi d'una sèrie d'embolics dignes de pel·lícula? El famós fill d'Isabel Pantoja es va veure embolicat en una divertida i una mica matussera trobada amb una periodista del programa Equip d'Investigació de La Sexta, i el resultat va ser pura comèdia!

Tot va començar quan els intrèpids periodistes d'Equip de Recerca van decidir acostar-se al domicili de Kiko Rivera, sense saber què els esperava! La missió: obtenir l'opinió del DJ sobre el robatori a casa de la cantant María del Monte, que involucrava el seu col·lega de gimnàs, ni més ni menys que l'exconcursant de GH VIP Antonio Tejado! Però qui hauria pensat que la jornada prendria un gir tan hilarant?

Amb una barreja d'expectació i sorpresa, l'equip esperava a la vora de la propietat de Kiko. De cop i volta, com a sortit d'una escena de comèdia, apareix el nostre protagonista muntant una bicicleta que sembla tenir vida pròpia! Sense aturar-se ni un segon, intenta accedir al seu garatge fugint de qualsevol pregunta. El seu pla semblava exitós, havia esquivat la premsa, però el destí tenia altres plans!

"Kiko, espera un moment! Tenim unes preguntes per a tu sobre el teu amic Antonio... Oh, espera, estàs bé?" exclama la reportera amb una barreja de preocupació i estupefacció. Just en aquell instant, el DJ té una petita topada amb la porta del garatge, perdent la gorra en el procés! Com diuen, les presses sempre són dolentes, i Kiko va aprendre aquesta valuosa lliçó per les dolentes.

De moment no se sap com està Kiko Rivera, ni la seva gorra, ni la porta del garatge, després d'aquest moment hilarant. Esperem que tots tres s'estiguin recuperant. Però tot podria haver estat un petit peatge pel recent èxit que ha tingut amb el seu tema 'El Mambo', que ha arrasat a les principals plataformes musicals. La cançó, que es va estrenar a mitjans del mes de juliol passat, ha calat a poc a poc en el públic fins a convertir-se en un fenomen viral en xarxes socials, especialment a TikTok, i al maig del 24 se segueixen publicant vídeos de fans gaudint del viral tema de Kiko Rivera.

A continuació, podeu veure l'extraordinari vídeo de Kiko trobant-se amb la porta del garatge: